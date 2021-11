SBM Offshore houdt vast aan winstverwachting Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: SBM Offshore

(ABM FN-Dow Jones) SBM Offshore heeft zijn winstoutlook voor het lopende jaar herhaald, maar stelde wel de omzetverwachting neerwaarts bij. Dit kwam donderdag naar voren uit de cijferrapportage van de oliedienstverlener. SBM Offshore hield donderdag vast aan de EBITDA-prognose voor het hele boekjaar van circa 900 miljoen dollar, maar de omzet werd bijgesteld van 2,6 miljard dollar naar minimaal 2,3 miljard dollar. Deze bijstelling is volgens de onderneming voornamelijk het gevolg van een verschuiving in de verwachte toetreding van partners tot de joint venture FPSO Almirante Tamandaré, van eind 2021 naar begin 2022. Analisten twijfelden vooraf al aan de omzetdoelstelling, maar hadden wel vertrouwen in de EBITDA. Een analistenconsensus die de oliedienstverlener zelf samenstelde, rekende voor 2021 op een omzet van 2,5 miljard dollar met een onderliggende EBITDA van 931 miljoen dollar. In 2020 boekte SBM een onderliggende EBITDA van 944 miljoen dollar op een omzet van 2,4 miljard dollar. De omzet daalde in de eerste negen maanden van 2021 op jaarbasis met 8 procent naar 1,65 miljard dollar. Lease & Operate liet een daling zien van 15 procent, terwijl de divisie Turnkey een omzetstijging van 10 procent rapporteerde. Onderliggend steeg de omzet van SBM Offshore wel nipt met 1 procent naar 1,73 miljard dollar. Een EBITDA werd donderdag niet afgegeven. Bij de halfjaarrapportage bedroeg de EBITDA nog 426 miljoen dollar, een daling van 19 procent. De nettoschuld kwam eind september uit op 5,1 miljard dollar, ten opzichte van 4,1 miljard dollar aan het eind van 2020. Wapenfeit van het afgelopen kwartaal was onder meer de afronding van het aandeleninkoopprogramma van 150 miljoen euro. Daarnaast sloot SBM een overbruggingskrediet van 635 miljoen dollar af voor de financiering van de bouw van FPSO Almirante Tamandaré en kreeg het bedrijf de projectfinanciering rond van de FPSO Sepetiba, ter waarde van 1,6 miljard dollar. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.