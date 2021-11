Update: Alfen ziet omzet verder aantrekken

(ABM FN-Dow Jones) Alfen heeft in het derde kwartaal van dit jaar de omzet flink zien stijgen, terwijl ook het bedrijfsresultaat hoger uitviel. Dit bleek donderdagochtend uit cijfers van de producent van laadpalen voor elektrische auto's, transformatoren en opslagsystemen voor energie.

In het afgelopen kwartaal steeg de omzet op jaarbasis met 21 procent tot 60,6 miljoen euro. Over de eerste negen maanden van dit jaar was er sprake van een omzetgroei van 26 procent tot 176 miljoen euro.

"In algemene zin zijn we te spreken over de resultaten", zo zei CEO Marco Roeleveld in een reactie tegenover ABM Financial News. Wel zag de topman de resultaten bij de divisies onderling wat verschillen.

Zo liep de omzet uit energieopslag met 62 procent aanzienlijk terug, terwijl de opbrengsten uit het opladen van elektrische voertuigen juist met 123 procent aantrok. Roeleveld stelde dat de start van enkele projecten vertraging opliep, evenals de uitvoering van diverse projecten en was er sprake van een moeilijke vergelijkingsbasis. "We zitten dicht bij het sluiten van deals, maar wanneer de krabbel wordt gezet is moeilijk te zeggen", aldus CFO Jeroen van Rossen. "We hadden een snellere besluitvorming verwacht, maar de orders zijn niet weg", zo benadrukte Van Rossen.

De brutomarge bedroeg in het afgelopen kwartaal 36,9 procent tegen 37,2 procent een jaar eerder, maar 50 basispunten hoger dan de 36,4 procent in de eerste zes maanden van dit jaar.

De aangepaste EBITDA kwam uit op 9,7 miljoen euro en maakt inmiddels 16,0 procent van de omzet uit. Dit was een jaar eerder 7,5 miljoen euro en 15,1 procent.

Outlook

De verwachtingen voor een jaaromzet in 2021 van 225 tot 250 miljoen euro werden donderdag gehandhaafd.

Wel waarschuwde Alfen voor de uitdagingen in de aanvoerketen, die in het lopende vierde kwartaal en ook in 2022 zullen aanhouden. Van Rossen noemde de ontwikkelingen in de aanvoerketen een topprioriteit voor Alfen en het bedrijf neemt maatregelen en bekijkt alternatieven om de impact ervan beperkt te houden. Dit gaat volgens de CFO soms gepaard met hogere kosten. Of die kosten kunnen worden doorberekend aan klanten, zei Van Rossen dat dit afhangt van individuele afspraken met klanten.

Update: om reactie CEO en CFO toe te voegen.