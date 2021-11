Alfen ziet omzet verder aantrekken Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Alfen

(ABM FN-Dow Jones) Alfen heeft in het derde kwartaal van dit jaar de omzet flink zien stijgen, terwijl ook het bedrijfsresultaat hoger uitviel. Dit bleek donderdagochtend uit cijfers van de producent van laadpalen voor elektrische auto's, transformatoren en opslagsystemen voor energie. In het afgelopen kwartaal steeg de omzet op jaarbasis met 21 procent tot 60,6 miljoen euro. Over de eerste negen maanden van dit jaar was er sprake van een omzetgroei van 26 procent tot 176 miljoen euro. De omzet uit energieopslag liep met 62 procent aanzienlijk terug, terwijl de opbrengsten uit het opladen van elektrische voertuigen juist met 123 procent aantrok. De brutomarge bedroeg in het afgelopen kwartaal 36,9 procent tegen 37,2 procent een jaar eerder, maar 50 basispunten hoger dan de 36,4 procent in de eerste zes maanden van dit jaar. De aangepaste EBITDA kwam uit op 9,7 miljoen euro en maakt inmiddels 16,0 procent van de omzet uit. Dit was een jaar eerder 7,5 miljoen euro en 15,1 procent. Outlook De verwachtingen voor een jaaromzet in 2021 van 225 tot 250 miljoen euro werden donderdag gehandhaafd. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.