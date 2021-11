Fikse winststijging ArcelorMittal Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ArcelorMittal heeft de winst in het derde kwartaal nog verder weten op te voeren. Dit bleek donderdag voorbeurs uit de kwartaalcijfers van de staalgigant. "Onze derdekwartaalcijfers vonden steun in de aanhoudend sterke prijzen", zei CEO Aditya Mittal donderdag. De EBITDA steeg op jaarbasis van 901 miljoen dollar naar 6,1 miljard dollar. In het tweede kwartaal van dit jaar lag het bedrijfsresultaat op 5,1 miljard dollar. Als een verrassing komt de winststijging niet. Analisten die bijdroegen aan de bedrijfsconsensus hadden voor het derde kwartaal gerekend op ruim 6,1 miljard dollar, nadat de topman van ArcelorMittal bij de halfjaarcijfers al zei te verwachten dat de vraag in de tweede helft van dit jaar verder zou verbeteren. De omzet van de staalreus steeg in het derde kwartaal op jaarbasis van 13,3 miljard naar 20,2 miljard dollar. Dit resulteerde in een nettowinst van 4,6 miljard dollar. Dat is de hoogste winst sinds 2008. De schuld van het staalbedrijf daalde naar 8,2 miljard dollar, wat ook het laagste niveau is sinds 2008. ArcelorMittal besloot donderdag om het aandeleninkoopprogramma met 1,0 miljard dollar te verhogen. Outlook De vooruitzichten blijven volgens de topman positief, met een naar verwachting verder aantrekkende onderliggende vraag. En ook de prijzen zullen hoog blijven, denkt de CEO. Dat zal ook terug te zien zijn in de contracten voor 2022. Eerder liet ArcelorMittal te verwachten dat de wereldwijde vraag naar staal dit jaar met 7,5 tot 8,5 procent zal groeien. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.