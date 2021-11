Europese beurzen blijven dichtbij huis

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan donderdag een verdeelde opening tegemoet, zonder al te grote uitslagen.

IG voorziet een openingsverlies van 41 punten voor de Duitse DAX, een min van 20 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 3 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn woensdag hoger gesloten.

De markt nam woensdag in eerste instantie een afwachtende houding aan in aanloop naar Amerikaanse inflatiecijfers. Uit die cijfers bleek dat de consumentenprijzen in de Verenigde Staten in oktober weer harder zijn gestegen. De inflatie bedroeg op maandbasis 0,9 procent, terwijl de markt rekende op een prijsstijging van 0,6 procent. Op jaarbasis stegen de consumentenprijzen met 6,2 procent.

"De Amerikaanse inflatie overtrof opnieuw ruimschoots de verwachtingen. Deze staat nu op het hoogste niveau in 30 jaar, en de laatste ontwikkelingen suggereren dat een inflatie van 7 procent mogelijk is", zei econoom James Knightley van ING.

En ook in China zijn er steeds meer zorgen over de inflatie. De producentenprijzen in China stegen in oktober in een recordtempo, mede als gevolg van de stijgende energiekosten. De producentenprijsindex steeg met 13,5 procent ten opzichte van een jaar eerder.

De consumentenprijzen in Duitsland zijn in oktober ook harder gestegen dan een maand eerder. Hier bedroeg de inflatie in oktober 4,5 procent op jaarbasis, tegen 4,1 procent in september. Op maandbasis stegen de prijzen in oktober met 0,5 procent.

Bedrijfsnieuws

Ahold Delhaize heeft in het derde kwartaal van 2021 de omzet harder zien stijgen dan verwacht en besloot de outlook voor het hele jaar te verhogen. Het aandeel steeg 4,0 procent.

Continental heeft in het derde kwartaal de omzet zien afnemen, de resultaten stevig zien stijgen en de outlook voor dit jaar verlaagd. Het aandeel won 1,8 procent.

Infineon heeft in het afgelopen kwartaal de omzet flink zien stijgen en rekent ook voor komend jaar op een dubbelcijferige groei. Het aandeel noteerde 1,4 procent lager.

Adidas heeft de omzetgroei in het derde kwartaal zien vertragen als gevolg van verstoringen in de aanvoerketen en uitdagingen in de Chinese markt en liet zich negatiever uit over heel 2021. De koers daalde 3,5 procent.

Het Amerikaanse DoorDash neemt de Finse maaltijdbezorger Wolt over voor 7 miljard euro. Just Eat Takeaway, dat opnieuw door aandeelhouder Cat Rock werd opgeroepen om GrubHub te verkopen, zag zijn aandelenkoers 3,3 procent dalen.

In Parijs ging Alstom aan de leiding met een koerswinst van 9,8 procent. Jefferies was te spreken over de resultaten van Alstom, maar vindt de outlook nog altijd een beetje onduidelijk.

Euro STOXX 50 4.348,82 (+0,1%)

STOXX Europe 600 483,76 (+0,2%)

DAX 16.067,83 (+0,2%)

CAC 40 7.045,16 (0,0%)

FTSE 100 7.340,15 (+0,9%)

SMI 12.401,40 (+0,3%)

AEX 814,63 (-0,1%)

BEL 20 4.380,69 (-0,2%)

FTSE MIB 27.561,00 (+0,4%)

IBEX 35 9.141,80 (+0,7%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures donderdag verdeeld, maar zonder grote uitslagen.

De Amerikaanse beurzen zijn woensdag lager gesloten.

De toonaangevende S&P 500 index daalde 0,5 procent tot 4.662,40 punten, de Dow Jones index verloor 0,4 procent op 36.180,81 punten en de Nasdaq sloot 1,1 procent lager op 15.707,12 punten.

Het sentiment werd voorbeurs volledig gedomineerd door Amerikaanse inflatiedata. "De aandelenmarkt toont koppige veerkracht ondanks de inflatiezorgen en het vooruitzicht van een verkrapping van het monetaire beleid", zei marktanalist Aoifinn Devitt van Moneta Group. "De inflatie domineert en is waarschijnlijk niet van voorbijgaande aard, maar de markt lijken zich daar niet al te veel zorgen over te maken", zei ze.

Uit de cijfers van het Amerikaanse ministerie van arbeid bleek dat de consumentenprijzen in de Verenigde staten in oktober weer harder zijn gestegen. De inflatie bedroeg op maandbasis 0,9 procent en op jaarbasis stegen de consumentenprijzen met 6,2 procent.

"De inflatie daalt niet en de markt reageert hierop door de dollar hoger te duwen. Wat de aandelenmarkt betreft, een hogere inflatie is niet het beste nieuws in aanloop naar de vakantie", zei marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade, eraan toevoegend dat dit de reden is dat Wall Street lager noteert.

Daarnaast werd bekend dat het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten vorige week daalde met 4.000 aanvragen tot een totaal van 267.000.

Het aantal hypotheekaanvragen is vorige week gestegen met 5,5 procent.

De Amerikaanse bedrijfsvoorraden zijn in september gestegen. De bedrijfsvoorraden stegen in september op maandbasis met 1,4 procent. Op jaarbasis was sprake van een stijging met 13,1 procent.

Een decemberfuture voor een vat ruwe olie sloot woensdag 3,3 procent, ofwel 2,81 dollar, lager op 81,34 dollar op de New York Mercantile Exchange.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de Verenigde Staten geen publicaties geagendeerd. Het is donderdag Veteranendag in de Verenigde Staten. Wall Street is gewoon open.

Bedrijfsnieuws

Een Europees gerechtshof heeft een boete voor Google van 2,8 miljard dollar in een mededingingszaak grotendeels overeind gehouden nadat de Amerikaanse zoekmachine in beroep ging. "De uitspraak van vandaag geeft de duidelijke boodschap dat het gedrag van Google onrechtmatig was en geeft de markt de nodige juridische duidelijkheid", reageerde de Europese Commissie woensdag. Het aandeel Alphabet daalde ruim 2,0 procent.

DoorDash neemt de Finse maaltijdbezorger Wolt over voor 7 miljard euro. Daarnaast groeide de omzet van DoorDash in het derde kwartaal met 45 procent naar 1,3 miljard dollar. Beleggers zijn te spreken over de prestaties van DoorDash. Het aandeel won ruim 12,0 procent.

Coinbase heeft in het derde kwartaal de omzet en de resultaten hard zien stijgen in vergelijking tot dezelfde periode vorig jaar. Op kwartaalbasis vielen de omzet en de winst echter wel terug. Dezelfde trend was zichtbaar bij het aantal gebruikers. Het aantal maandelijkse gebruikers steeg op jaarbasis van 2,1 naar 7,4 miljoen. In het tweede kwartaal had Coinbase er echter nog 8,8 miljoen. Het aandeel Coinbase noteerde circa 8,0 procent lager.



S&P 500 index 4.646,71 (-0,8%)

Dow Jones index 36.079,94 (-0,7%)

Nasdaq Composite 15.622,71 (-1,7%)



AZIE

De Aziatische beurzen noteerden donderdag verdeeld.

Nikkei 225 29.288,70 (+0,6%)

Shanghai Composite 3.523,37 (+0,9%)

Hang Seng 24.993,39 (-0,1%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,1476. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag bewoog het muntpaar nog op 1,1483 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,1528 op de borden.

USD/JPY Yen 113,92

EUR/USD Euro 1,1476

EUR/JPY Yen 130,75

MACRO-AGENDA:

08:00 Industriële productie - September (VK)

08:00 Handelsbalans - September (VK)

08:00 Economische groei - Derde kwartaal vlpg. (VK)

15:30 Veteranendag VS - Wall Street regulier open

00:00 Maandrapport OPEC

BEDRIJFSNIEUWS:

07:00 Delivery Hero - Cijfers derde kwartaal (Dld)

07:00 Siemens - Cijfers vierde kwartaal (Dld)