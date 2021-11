Disney stelt teleur Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Walt Disney rapporteerde een vertraging van de groei van het aantal abonnees bij zijn streamingservice en boekte het afgelopen kwartaal een tegenvallende winst en omzet, waardoor het aandeel in de elektronische handel nabeurs daalde. De Dinsney+ steamingservice kon het afgeldsopen kwartaal circa twee miljoen abonnees bijschrijven, waarmee het totale aantal abonnees uitkwam op 118,1 miljoen. Analisten rekenden op 125,3 miljoen abonnees. "We blijven onze [direct-to consumer] activiteiten voor de lange termijn managen", zie topman Bob Chapek in een toelichting. Disney boekte het afgelopen kwartaal een winst van 159 miljoen dollar, ofwel 0,09 dollar per aandeel, in vergelijking met een verlies van 710 miljoen, ofwel een verlies van 0,39 dollar per aandeel, in dezelfde periode een jaar eerder. De aangepaste winst bedroeg 0,37 dollar per aandeel. Het entertainmentconcern boekte het afgelopen kwartaal een omzet van 18,5 miljard dollar, een stijging van 26 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder, toen de coronaviruspandemie een groot deel van de wereld platlegde. Vooraf door FactSet geraadpleegde analisten rekenden op een aangepaste winst van 0,52 dollar per aandeel op een omzet van 18,8 miljard dollar. Het aandeel Walt Disney noteerde woensdag in de elektronische handel nabeurs 3,4 procent lager. Bron: ABM Financial News

