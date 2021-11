Beyond Meat duikt dieper in de rode cijfers

(ABM FN-Dow Jones) Beyond Meat is het afgelopen kwartaal dieper in de rode cijfers gedoken ondanks een hogere omzet. Dit bleek woensdag nabeurs uit de cijfers van de producent van vleesvervangers.

"De bedrijfsomgeving wordt nog steeds beïnvloed door onzekerheden op de korte termijn in verband met het coronavirus en de potentiële impact ervan, waaronder het niveau van de vraag, de beschikbaarheid van arbeid en verstoringen in de toeleveringsketen", zei het concern in een toelichting op de cijfers.

"Onze resultaten over het derde kwartaal weerspiegelen de variabiliteit, aangezien we een daling zagen ten opzichte van de recordomzet in het vorige kwartaal", zei CEO Ethan Brown. "Ondanks de huidige verstoringen blijven we gefocust op het bevorderen van de groei op lange termijn", zei hij.

Beyond Meat boekte het afgelopen kwartaal een nettoverlies van 54,8 miljoen dollar, ofwel 0,87 dollar per aandeel, in vergelijking met een verlies van 19,3 miljoen dollar, ofwel 0,31 dollar per aandeel, een jaar eerder.

De omzet steeg van 94,4 miljoen dollar in het derde kwartaal van 2020 naar 106,4 miljoen dollar het afgelopen kwartaal De omzet kwam niet als een verrassing. Op 22 oktober zei het concern al te rekenen op een omzet van rond de 106 miljoen dollar, waar eerder een verwachting van tussen de 120 en 140 miljoen dollar werd uitgesproken.

Het bedrijf had het afgelopen kwartaal last van een afname in retail orders die langer aanhield dan verwacht bij een Canadese distributeur. Het verwachtte ook toenemende bestellingen die er uiteindelijk niet kwamen bij een distributeur die een van zijn grootste klanten bedient en constateerde vertragingen in de distributie-uitbreiding.

Vooraf door FactSet geraadpleegde analisten rekenden op een verlies van 0,37 dollar per aandeel op een omzet van 109,2 miljoen dollar.

Outlook

Voor het vierde kwartaal rekent Beyond Meat op een omzet van 85 tot 110 miljoen dollar.

Het aandeel Beyond Meat noteerde in de elektronische handel nabeurs 14,5 procent lager.