Wall Street lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn woensdag lager gesloten.

De toonaangevende S&P 500 index daalde 0,8 procent tot 4.646,71 punten, de Dow Jones index verloor 0,7 procent op 36.079,94 punten en de Nasdaq sloot 1,7 procent lager op 15.622,71 punten.

Het sentiment werd voorbeurs volledig gedomineerd door Amerikaanse inflatiedata. "De aandelenmarkt toont koppige veerkracht ondanks de inflatiezorgen en het vooruitzicht van een verkrapping van het monetaire beleid", zei marktanalist Aoifinn Devitt van Moneta Group. "De inflatie domineert en is waarschijnlijk niet van voorbijgaande aard, maar de markt lijken zich daar niet al te veel zorgen over te maken", zei ze.

Uit de cijfers van het Amerikaanse ministerie van arbeid bleek dat de consumentenprijzen in de Verenigde staten in oktober weer harder zijn gestegen. De inflatie bedroeg op maandbasis 0,9 procent en op jaarbasis stegen de consumentenprijzen met 6,2 procent.

"De inflatie daalt niet en de markt reageert hierop door de dollar hoger te duwen. Wat de aandelenmarkt betreft, een hogere inflatie is niet het beste nieuws in aanloop naar de vakantie", zei marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade, eraan toevoegend dat dit de reden is dat Wall Street lager noteert.

Daarnaast werd bekend dat het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten vorige week daalde met 4.000 aanvragen tot een totaal van 267.000.

Het aantal hypotheekaanvragen is vorige week gestegen met 5,5 procent.

De Amerikaanse bedrijfsvoorraden zijn in september gestegen. De bedrijfsvoorraden stegen in september op maandbasis met 1,4 procent. Op jaarbasis was sprake van een stijging met 13,1 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1483. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,1564 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,1591 op de borden.

Een decemberfuture voor een vat ruwe olie sloot woensdag 3,3 procent, ofwel 2,81 dollar, lager op 81,34 dollar op de New York Mercantile Exchange.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de Verenigde Staten geen publicaties geagendeerd. Het is donderdag Veteranendag in de Verenigde Staten. Wall Street is gewoon open.

Bedrijfsnieuws

Een Europees gerechtshof heeft een boete voor Google van 2,8 miljard dollar in een mededingingszaak grotendeels overeind gehouden nadat de Amerikaanse zoekmachine in beroep ging. "De uitspraak van vandaag geeft de duidelijke boodschap dat het gedrag van Google onrechtmatig was en geeft de markt de nodige juridische duidelijkheid", reageerde de Europese Commissie woensdag. Het aandeel Alphabet daalde ruim 2,0 procent.

DoorDash neemt de Finse maaltijdbezorger Wolt over voor 7 miljard euro. Daarnaast groeide de omzet van DoorDash in het derde kwartaal met 45 procent naar 1,3 miljard dollar. Beleggers zijn te spreken over de prestaties van DoorDash. Het aandeel won ruim 12,0 procent.

Coinbase heeft in het derde kwartaal de omzet en de resultaten hard zien stijgen in vergelijking tot dezelfde periode vorig jaar. Op kwartaalbasis vielen de omzet en de winst echter wel terug. Dezelfde trend was zichtbaar bij het aantal gebruikers. Het aantal maandelijkse gebruikers steeg op jaarbasis van 2,1 naar 7,4 miljoen. In het tweede kwartaal had Coinbase er echter nog 8,8 miljoen. Het aandeel Coinbase noteerde circa 8,0 procent lager.