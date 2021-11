Olieprijs lager gesloten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is woensdag lager gesloten, nadat uit de meest recente cijfers van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gestegen. Uit de EIA-data bleek dat de voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten in de week eindigend op 5 november zijn gestegen met circa 1,0 miljoen vaten tot 435,1 miljoen stuks. De benzinevoorraden daalden daarentegen met 1,6 miljoen vaten tot 212,7 miljoen vaten. De voorraden stookolie en diesel daalden ook, met 2,6 miljoen vaten tot 124,5 miljoen stuks. De capaciteitsbenutting van de raffinaderijen steeg van 86,3 naar 86,7 procent. De markt leek woensdag een adempauze te nemen na de rally van dinsdag, nadat het EIA in zijn maandelijkse Short-Term-Energy Outlook zei te rekenen op een overaanbod in 2022, wat de kans verkleint dat de regering Biden zijn strategische reserves zal aanboren. Door het rapport is het minder duidelijk of de regering-Biden nog steeds actie zal ondernemen om de prijzen te verlagen. "We sluiten de inzet van de strategische reserves niet uit, met name als de prijzen op dit hardnekkige hoge niveau blijven", zei marktanalist Warren Patterson van ING. Het American Petroleum Institute rapporteerde dinsdag echter een daling van de Amerikaanse ruwe olie-voorraden met 2,5 miljoen vaten, terwijl de benzinevoorraden daalden met 4,5 miljoen en de distillaatvoorraden afnamen met 3,3 miljoen vaten. Een decemberfuture voor een vat ruwe olie sloot woensdag 3,3 procent, ofwel 2,81 dollar, lager op 81,34 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

