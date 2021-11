Lichte omzetgroei voor Stern Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Stern heeft in het derde kwartaal een licht hogere omzet geboekt, dankzij groeiend marktaandeel, ondanks de reductie van het aantal fysieke dealerlocaties. Dit bleek woensdag uit de kwartaalcijfers van het autobedrijf. "De strategische keuze om de afgelopen jaren de balans tussen het netwerk van fysieke locaties en onze digitale dienstverlening meer in evenwicht te brengen, pakt uit conform verwachting. Met flink minder fysieke locaties weten we ons marktaandeel vast te houden". zei directievoorzitter Henk van der Kwast. Stern boekte in het derde kwartaal een netto omzet van 200,5 miljoen euro, een stijging met 1,4 procent ten opzichte van het derde kwartaal in 2020. Het resultaat uit voort te zetten activiteiten na belastingen bedroeg 2,9 miljoen euro, tegen een verlies van 3,2 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder. De solvabiliteit bedroeg eind september 2021 33,5 procent, tegen 28,9 procent eind 2020, terwijl de intrinsieke waarde per aandeel eind september 23,53 euro bedroeg, versus 22,09 euro ultimo 2020. Het marktaandeel Dealergroep Stern personenauto’s kwam uit op 4,3 procent, tegen 4,0 procent in het derde kwartaal van 2020, terwijl het marktaandeel bedrijfswagens steeg van 6,1 procent in het derde kwartaal van 2020 naar 6,3 procent het afgelopen kwartaal. Outlook Stern voorziet de komende maanden verder herstel van zijn afzetmarkten, hoewel de negatieve invloed op de omzet en de bedrijfsresultaten van de recente opleving van COVID-19 besmettingen nog wel enige tijd zal aanhouden. Ook zal de groeiende orderportefeuille in het vierde kwartaal niet leiden tot duidelijk meer afzet, vanwege problemen in de toeleveringsketen. Desondanks verwacht Stern dat de resultaten in het vierde kwartaal verder zullen verbeteren, dankzij de hogere marges op nieuwe en gebruikte auto's, door de toenemende schaarste. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.