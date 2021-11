Europese beurzen hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag hoger gesloten.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,2 procent tot 483,76 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 0,2 procent op 16.067,83 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een vlak slot op 7.045,16 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,9 procent hoger op 7.340,15 punten.

De markt nam woensdag in eerste instantie een afwachtende houding aan in aanloop naar Amerikaanse inflatiecijfers. Uit die cijfers bleek dat de consumentenprijzen in de Verenigde Staten in oktober weer harder zijn gestegen. De inflatie bedroeg op maandbasis 0,9 procent, terwijl de markt rekende op een prijsstijging van 0,6 procent. Op jaarbasis stegen de consumentenprijzen met 6,2 procent.

"De Amerikaanse inflatie overtrof opnieuw ruimschoots de verwachtingen. Deze staat nu op het hoogste niveau in 30 jaar, en de laatste ontwikkelingen suggereren dat een inflatie van 7 procent mogelijk is", zei econoom James Knightley van ING.

En ook in China zijn er steeds meer zorgen over de inflatie. De producentenprijzen in China stegen in oktober in een recordtempo, mede als gevolg van de stijgende energiekosten. De producentenprijsindex steeg met 13,5 procent ten opzichte van een jaar eerder.

De consumentenprijzen in Duitsland zijn in oktober ook harder gestegen dan een maand eerder. Hier bedroeg de inflatie in oktober 4,5 procent op jaarbasis, tegen 4,1 procent in september. Op maandbasis stegen de prijzen in oktober met 0,5 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1528. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1569 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,1591 op de borden.

De olieprijs noteerde donderdag tot 1,6 procent lager, nadat uit de meest recente cijfers van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten vorige week zijn gestegen.

Bedrijfsnieuws

Ahold Delhaize heeft in het derde kwartaal van 2021 de omzet harder zien stijgen dan verwacht en besloot de outlook voor het hele jaar te verhogen. Het aandeel steeg 4,0 procent.

Continental heeft in het derde kwartaal de omzet zien afnemen, de resultaten stevig zien stijgen en de outlook voor dit jaar verlaagd. Het aandeel won 1,8 procent.

Infineon heeft in het afgelopen kwartaal de omzet flink zien stijgen en rekent ook voor komend jaar op een dubbelcijferige groei. Het aandeel noteerde 1,4 procent lager.

Adidas heeft de omzetgroei in het derde kwartaal zien vertragen als gevolg van verstoringen in de aanvoerketen en uitdagingen in de Chinese markt en liet zich negatiever uit over heel 2021. De koers daalde 3,5 procent.

Het Amerikaanse DoorDash neemt de Finse maaltijdbezorger Wolt over voor 7 miljard euro. Just Eat Takeaway, dat opnieuw door aandeelhouder Cat Rock werd opgeroepen om GrubHub te verkopen, zag zijn aandelenkoers 3,3 procent dalen.

In Parijs ging Alstom aan de leiding met een koerswinst van 9,8 procent. Jefferies was te spreken over de resultaten van Alstom, maar vindt de outlook nog altijd een beetje onduidelijk.

Tussenstanden Wall Street



Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,2 procent lager op 4.678,25 punten. De Dow Jones index daalde 0,1 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,5 procent in het rood.