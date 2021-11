Ahold en Aalberts in trek op vlakke AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag licht lager gesloten, maar bleef dichtbij huis, nadat hoge Amerikaanse inflatiecijfers bevestigden dat het renteklimaat aan het veranderen is en de kans dat centrale banken volgend jaar de rente zullen verhogen, steeds groter wordt.

De AEX daalde 0,1 procent tot 814,63 punten. De AMX eindigde met een kleine plus en ook de smallcaps sloten met hulp van bouwbedrijf BAM 0,2 procent hoger.

Ook de Amerikaanse beurzen lieten weinig beweging zien. Wall Street sloot dinsdag na acht dagen van winst en nieuwe recordstanden voor de S&P 500 iets lager, zo zagen analisten van SEB. Zij zagen ook een negatieve stemming in Azië vanochtend, vanwege zorgen over de inflatie en sterk aantrekkende producentenprijzen in China.

Investment manager Simon Wiersma van ING noemde de koersdalingen op de beurzen "best verrassend", omdat er vanuit de obligatiemarkt gisteren wel wat steun te vinden was. Onder meer de Duitse tienjaarsrente liep flink terug. "Van een vlucht naar veilige havens lijkt ons in ieder geval geen sprake. Toch is die rentedaling best opvallend, omdat de inflatieverwachtingen niet zijn afgenomen. Eerder het tegenovergestelde", aldus Wiersma. Vandaag lopen de rentes overigens weer op, zowel in de VS als in Duitsland.

Volgens econoom Elwin de Groot van Rabobank heeft de rentedaling te maken met het feit dat de markt op het verkeerde been gezet was door de voorzitter van de Bank of England, die duidelijk signalen had gegeven dat de rente zou worden verhoogd. Toen dat onverwacht niet doorging, kantelde de marktverwachting en zakte de rente weer. De Groot denkt dat dit Bailey-effect niet zal standhouden en dat de renteverwachtingen weer zullen oplopen.

In de middag bleek de inflatie in de Verenigde Staten in oktober verder te zijn opgelopen. De prijzen stegen met bijna een procent sinds september, waardoor de inflatie op jaarbasis nu 6,2 procent is. Zulke hoge inflatiecijfers zijn in geen jaren gezien. Er was al gerekend op een toename tot 5,9 procent. De energieprijzen zijn de hoofdschuldige, goed voor ongeveer de helft van de prijstoename in oktober, maar de prijsinflatie is duidelijk breder aan het worden en gaat meer pijn doen in de portemonnee van de Amerikaan. Dit vergroot de kans op hogere looneisen en een meer structurele inflatie, wat weer een reden zou zijn voor de Federal Reserve om volgend jaar de rente te gaan verhogen, waardoor de aandelenmarkten zouden kunnen dalen.

"Bij zulke cijfers horen naar onze mening hogere rentes", zei Wiersma al voorafgaand aan de publicatie. Ook analist Michael Hewson van CMC Markets verwacht dat een hoog inflatiecijfer een herstel van de Amerikaanse rentes kan bewerkstelligen na de scherpe daling in de afgelopen week.

De markt zette de dollar hoger op basis van de hogere renteverwachting. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1528. Dinsdagavond was dit nog 1,1594.

De olieprijs daalde met ruimv2 procent in New York tot 82,28 dollar. Brent-olie kostte 84,09 dollar. De Amerikaanse olievoorraden zijn afgelopen week verder gestegen, met 1 miljoen vaten.

Overigens begint ook de ECB langzamerhand rekening te houden met langdurig hoge inflatie en de noodzaak van hogere lonen en hogere rentes. Bestuurder Frank Elderson van de ECB zei tegen nieuwszender CNBC dat het inflatiedoel van 2 procent voor de middellange termijn in zicht lijkt te komen, nu de verwachtingen voor de inflatie zijn gestegen. In december volgen nieuwe officiële ramingen van de centrale bank.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen was Ahold Delhaize de grote winnaar na het vrijgeven van kwartaalcijfers. Het aandeel steeg bijna 4 procent, omdat de supermarktketen de verwachtingen versloeg en zijn jaardoelen verhoogde. Voor dit jaar mikt het bedrijf op een 20 tot 25 procent hogere onderliggende winst per aandeel, in plaats van een stijging van 15 tot 20 procent.

Just Eat Takeaway.com leverde juist dik 3 procent in. Aandeelhouder Cat Rock blijft erop aandringen dat de maaltijdbezorger het Amerikaanse Grubhub weer van hand doet. De Amerikaanse concurrent DoorDash meldde dinsdag de overname van Finse maaltijdbezorger Wolt voor 7 miljard euro, wat volgens analisten van Bank of America meer concurrentie betekent voor Just Eat in Duitsland.

In de AMX won Aalberts 6 procent na kwartaalcijfers. De omzet groeide met dubbele cijfers en ook het orderboek is goed gevuld. ABN AMRO Oddo sprak van een sterke update.

Koffiebedrijf JDE Peet's haalde een half miljard euro op met een obligatielening en sloot 2 procent hoger.



ABN AMRO steeg 2 procent na cijfers. Deze waren goed voor een adviesverhoging door KBC Securities, van Houden naar Accumuleren. Ook het koersdoel ging omhoog. KBC noemde de resultaten van de bank ruim boven verwachting.

BAM was een sterke stijger in de Smallcap-index, na het bericht dat het bouwbedrijf in een Brits consortium zit dat mini-kerncentrales bouwt, die in fabriekshallen kunnen worden geplaatst om de energiezekerheid te garanderen bij de transitie naar duurzame energie uit wind en zon. Het aandeel sloot 6,5 procent hoger.

Lokaal schoot de maker van flessenrecyclingapparaten Envipco 17 procent omhoog, bij voor dit fonds hoge volumes.

Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen stonden rond sluitingstijd in Amsterdam licht lager.