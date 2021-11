Beursblik: hoge Amerikaanse inflatie gaat pijn doen

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse inflatiecijfers voor oktober zijn fors hoger dan verwacht en laten zien dat de prijsstijgingen steeds breder worden, meer pijn gaan doen in de portemonnee van Amerikanen en ook de kans vergroten dat dit zal leiden tot een tweede ronde van loonstijgingen. Dit zei marktanalist Elwin de Groot van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News.

Het inflatiecijfer van 6,2 procent werd veroorzaakt door een prijsstijging van 0,9 procent sinds september. Bijna de helft daarvan was het gevolg van hogere energieprijzen, wat geen verrassing was omdat in Europa al een vergelijkbaar effect te zien was.

"De risico's lagen al aan de bovenkant", aldus De Groot. De voedingsprijzen stegen met 0,9 procent, wat gelijk was aan het gecombineerde inflatiecijfer, en ook de tweedehands auto's werden weer een paar procent duurder, wat erop wijst dat er nog steeds te weinig nieuwe auto's zijn, door de problemen in de aanvoerketen.

De vraag is of deze hoge inflatiecijfers gaan leiden tot meer loondruk. Als de centrale banken vervolgens de rente gaan verhogen, heb je een risico op een 'double whammy', zei De Groot. "Omdat mensen minder geld te besteden hebben, gaan ze bezuinigen op uitgaven waardoor de tekorten afnemen. En het aanbod zal gaan stijgen. Als de rente dan omhoog gaat dan is dat misschien alweer te laat."

Aan de andere is er wel degelijk een risico dat een spiraal ontstaat van hoge inflatiecijfers en sterke loonstijgingen en de geschiedenis heeft laten zien dat het moeilijk is om daar uit te komen als je er eenmaal in zit. "Net zoals het moeilijk bleek om van de te lage inflatie af te komen", aldus De Groot,

Al met al is de kans volgens Rabobank wel toegenomen dat de markt zal uitgaan van snelle renteverhogingen door de Federal Reserve, na de geplande 'tapering' van het opkoopprogramma.

De markt zette na het tegenvallende inflatiecijfer de dollar hoger. De euro/dollar noteerde op 1,1561. Dinsdag schommelde de munt nog rond 1,1590.