Beursblik: overname Wolt door DoorDash tegenvaller voor Just Eat

(ABM FN-Dow Jones) De overname van de Finse maaltijdbezorger Wolt door DoorDash voor 7 miljard euro is een tegenvaller voor Just Eat Takeaway. Deze conclusie trekken analisten van Bank of America.

Wolt is volgens de Amerikaanse bank een stuk kleiner dan Deliveroo, Just Eat Takeaway en Delivery Hero. Wolt is net als DoorDash en Deliveroo een "100 procent logistieke speler", aldus de analisten. Op basis van uitspraken van DoorDash concludeert de bank dat Wolt één van de kleinste, maar ook één van de snelst groeiende maaltijdbezorgers is. Dat verklaart wellicht ook de ruime overnameprijs, denkt de bank.

"We denken dat de transactie per saldo negatief is voor Takeaway, een meevaller voor Deliveroo en per saldo neutraal voor Delivery Hero", aldus de analisten van Bank of America. Wel herhaalden zij hun koopadvies voor alle drie grote maaltijdbezorgers.

Voor Just Eat Takeaway verwachten de analisten dat de concurrentie door de overname zal stijgen, vooral in Duitsland, wat voor de Nederlandse maaltijdbezorger verreweg de meest winstgevende markt is. Ook neemt het de wellicht aanwezige fantasie over een bod van DoorDash op Just Eat Takeaway weg, aldus de bank.

Bank of America heeft een koopadvies op Just Eat Takeaway met een koersdoel van 125,00 euro. Het aandeel daalt woensdagmiddag 5,5 procent naar 59,59 euro.