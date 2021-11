Topman Just Eat niet onder indruk overname Finse concurrent Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Takeaway.com

(ABM FN-Dow Jones) De overname van de Finse maaltijdbezorger Wolt door DoorDash lijkt CEO Jitse Groen van Just Eat Takeaway niet bezorgd te maken. "Onze Duitse activiteiten zijn groter dan heel Wolt wereldwijd", zei Groen op Twitter in een reactie. Ook meldde hij verrast te zijn door de overname. "Ze zijn klein in onze markten." Maar, zo suggereert Groen, wellicht koopt DoorDash ze voor hun posities in Japan of Finland. DoorDash tikt 8 miljard euro af voor Wolt. De mede-oprichter van Wolt, Miki Kuusi, gaat de Europese tak van DoorDash leiden na de deal. Wolt, uit Helsinki, telt 4.000 medewerkers in 23 landen. Het aandeel Just Eat Takeaway daalt woensdag in Amsterdam met 5,4 procent. DoorDash lijkt in de VS liefst 17 procent hoger te gaan openen. Bron: ABM Financial News

