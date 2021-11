Amerikaanse inflatie stijgt naar ruim 6 procent

L 'histoire se repète,????!!! De gelijkenis met de 2e helft 70 jaren is bijna 1 op 1..Energieprijzen schoten omhoog,huizenprijzen stegen met 200 % voor een normaal rijtjeshuis!!! De verbeelding was aan de macht en toen kwam de INFLATIE....Rentes werden in Amerika verhoogd tot meer dan 20%. In Nederland moest de staat 12 3/4 % voor 10 jaar gaan betalen.De Federal reserve moest tot drastische maatregelen besluiten om 'de geest weer in de fles te krijgen. Gevolg een recessie die 10 jaar heeft geduurd.Hypotheekbanken gingen 'failliet' banken technisch ook.



Dit gaat nu natuurlijk niet gebeuren. We hebben nl in 30 jaar meer bijgeleerd dan in de '2000 jaar' daarvoor.Loon/prijsinflatie ....gebeurtniet!! olie naar USD 100 vat gebeurt niet, huis voor de middenklasse Euro 1 mln + gebeurt niet. Dit volgens onze regeringen....



Laten we ons in iedergeval op moeilijkere tijden voorbereiden...Crypto/goud beter dan Euro...:))