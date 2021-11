Beursblik: Londen roept om InPost Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: InPost

(ABM FN-Dow Jones) Een denktank in Londen heeft een oproep gedaan om 10.000 geautomatiseerde pakketkluizen, zogeheten APM’s, te plaatsen om de luchtkwaliteit en de verkeersdrukte in de stad te verlichten, nu de ‘boom’ aan e-commerce onbeheersbaar dreigt te worden. Die ontwikkeling ondersteunt volgens zakenbank Jefferies de strategie van InPost om te groeien door uitbreiding van het netwerk van pakketmachines. De denktank wil een hogere btw invoeren voor bezorging aan huis, omdat de verkeersdrukte door de pakketbezorging te groot wordt. Tijdens de coronacrisis is het aantal nieuwe benzine- en dieselbusjes in de Britse stad bijna verdubbeld. InPost zal bij zijn aanstaande kwartaalcijfers waarschijnlijk een verdere verschuiving aankondigen van bezorging aan huis naar kluisjescentrales, denkt analist David Kerstens van Jefferies. Jefferies verwacht voor het derde kwartaal een 74 procent hoger EBITDA-resultaat van 408 miljoen Poolse zloty, dankzij een groei van 53 procent in Polen en een hogere marge door netwerk en schaaleffecten. Ook groei in het VK en de overname van Mondial Relay dragen bij aan de groei. InPost groeit in Polen twee keer zo snel als de markt, denkt Jefferies. Dit was drie keer zo snel in het tweede kwartaal, toen Amazon er als klant bij kwam. InPost heeft zelf een versnelling van de EBITDA-groei tot 90 procent voorspeld in het vierde kwartaal. Zonder de overname van Mondial Relay is dat 54 procent. Jefferies heeft een koopadvies op InPost met een koersdoel van 24,00 euro. Het aandeel noteert woensdagmiddag 2,5 procent lager op 13,96 euro. info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999 Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.