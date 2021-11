Kleine verliezen op Wall Street in het verschiet

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street lijkt een iets lagere opening tegemoet te gaan. Rond lunchtijd wezen de futures op kleine verliezen van enkele tienden van een procent.

Wall Street sloot dinsdag, na acht dagen van winst en nieuwe recordstanden voor de S&P 500, in het rood, zo zagen analisten van SEB.

Vanmiddag gaat alle aandacht uit naar de Amerikaanse inflatiecijfers. Voor oktober wordt een stijging naar 5,9 procent op jaarbasis verwacht van 5,4 procent in september. Volgens CMC Markets zou dit het hoogste niveau sinds 1990 betekenen.

In China en Duitsland, zo bleek vanochtend al, steeg de inflatie. Daarbij viel ook de sterke stijging van de Chinese producentenprijzen op.

Er zal volgens Rabobank ook aandacht zijn voor de wekelijkse steunaanvragen, maar de impact is volgens de bank beperkt. "De weekaantallen hebben inmiddels een niveau dat zich laat vergelijken met die van voor de uitbraak van de pandemie", aldus Rabobank.

De euro/dollar handelt op 1,1550 en olie maakt een pas op de plaats.

Bedrijfsnieuws

Een Europees gerechtshof heeft een boete voor Google van 2,8 miljard dollar in een mededingingszaak grotendeels overeind gehouden nadat de Amerikaanse zoekmachine in beroep ging. "De uitspraak van vandaag geeft de duidelijke boodschap dat het gedrag van Google onrechtmatig was en geeft de markt de nodige juridische duidelijkheid", reageerde de Europese Commissie woensdag. Het aandeel Alphabet opent vermoedelijk een procent lager.

DoorDash neemt de Finse maaltijdbezorger Wolt over voor 7 miljard euro. Daarnaast groeide de omzet van DoorDash in het derde kwartaal met 45 procent naar 1,3 miljard dollar. Beleggers zijn te spreken over de prestaties van DoorDash en het aandeel lijkt 17 procent hoger te gaan openen.

Coinbase heeft in het derde kwartaal de omzet en de resultaten hard zien stijgen in vergelijking tot dezelfde periode vorig jaar. Op kwartaalbasis vielen de omzet en de winst echter wel terug. Dezelfde trend was zichtbaar bij het aantal gebruikers. Het aantal maandelijkse gebruikers steeg op jaarbasis van 2,1 naar 7,4 miljoen. In het tweede kwartaal had Coinbase er echter nog 8,8 miljoen. Het aandeel Coinbase opent vermoedelijk meer dan 11 procent lager.

Slotstanden

De Dow Jones en de S&P 500 index verloren dinsdag circa 0,3 procent op respectievelijk 36.320 en 4.685 punten. Techbeurs Nasdaq daalde zelfs 0,6 procent naar 15.887 punten.