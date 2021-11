Europese beurzen licht lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag licht lager in afwachting van de Amerikaanse inflatiecijfers over oktober.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur een verlies van 0,1 procent op 481,00 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van eveneens 0,1 procent naar 16.022,20 punten. De Franse CAC 40 noteerde een min van 0,4 procent met een stand van 7.015,06 punten. De Britse FTSE steeg woensdag 0,5 procent naar 7.307,81 punten.

De Duitse inflatie kwam over oktober definitief uit op 4,5 procent, gelijk aan de voorlopige indicaties. Het bevestigde de versnelling in het niveau van prijsstijgingen in Duitsland.

De Amerikanen maken vanmiddag, naast de consumentenprijzen, ook wekelijkse steunaanvragen en verder de wekelijkse olievoorraden bekend. Voor de steunaanvragen wordt een aantal van 265.000 verwacht, 4.000 minder dan een week eerder.

Olie noteerde woensdag lager. Een december-future West Texas Intermediate noteerde 0,6 procent in het rood op 83,64 dollar, terwijl voor een januari-future Brent 84,58 dollar werd betaald, een verlies van 0,2 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1571. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1565 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,1594 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Ahold Delhaize heeft in het derde kwartaal van 2021 de omzet harder zien stijgen dan verwacht en besloot de outlook voor het hele jaar te verhogen. De koers van het aandeel noteerde 4,2 procent hoger.

Continental heeft in het derde kwartaal de omzet zien afnemen, de resultaten stevig zien stijgen en de outlook voor dit jaar verlaagd. De koers van het aandeel Continental noteerde 0,7 procent hoger.

Infineon heeft in het afgelopen kwartaal de omzet flink zien stijgen en rekent ook voor komend jaar op een dubbelcijferige groei. De koers van het aandeel noteerde 0,8 procent lager.

Adidas heeft de omzetgroei in het derde kwartaal zien vertragen als gevolg van verstoringen in de aanvoerketen en uitdagingen in de Chinese markt en liet zich negatiever uit over heel 2021. De koers van het aandeel noteerde 5,3 procent lager.

Het Amerikaanse DoorDash neemt de Finse maaltijdbezorger Wolt over voor 7 miljard euro. Just Eat Takeaway, dat opnieuw door aandeelhouder Cat Rock werd opgeroepen om GrubHub te verkopen, zag zijn aandelenkoers 6,4 procent dalen.

In Parijs won het aandeel Alstom 9,6 procent na beter dan verwachte resultaten. In Frankfurt was de koers van het aandeel Siemens Energy de sterkste stijger met een plus van 3,3 procent. Koersverlies van meer dan 2 procent was in Parijs weggelegd voor vijf aandelen, in Frankfurt voor drie, inclusief die van Adidas.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan woensdag vermoedelijk een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,2 procent in het rood.

De S&P500 sloot dinsdag 0,4 procent lager op 4.685,25 punten, de Dow Jones-index daalde 0,3 procent tot 36.319,98 en technologie-index Nasdaq leverde 0,6 procent in tot 15.886,54 punten.