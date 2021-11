ECB-bestuurder Elderson ziet inflatiedoel in zicht komen

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank zou zijn inflatiedoel van 2 procent voor de middellange termijn kunnen naderen. Dat zegt ECB-bestuurder Frank Elderson tegen de Amerikaanse nieuwszender CNBC, vooruitlopend op de volgende beleidsvergadering van de centrale bank in december.

ECB-voorzitter Christine Lagarde heeft al aangekondigd dat het pandemie-stimuleringsprogramma PEPP in maart afloopt, zoals gepland. De vraag is hoeveel de centrale bank daarna wil blijven stimuleren, wat mede bedoeld was om de inflatie op te drijven naar het gewenste niveau.

"Ik wil niet speculeren op dit moment, zoals je zult begrijpen, over de uitkomst van het overleg in december, zei het Nederlandse ECB-bestuurslid Elderson tegen CNBC.

"We hebben het scala aan mogelijke uitkomsten omhoog zien schuiven en verbreden en daarom is ook de meest waarschijnlijke uitkomst ons inflatiedoel van 2 procent op de middellange termijn dichter genaderd, of zal blijken te zijn genaderd."

De ECB zal in december zijn groei- en inflatieverwachtingen bijstellen. Deze verwachtingen zullen het besluit van de centrale bank over de hoeveelheid stimulering die nodig is ondersteunen.

Tot nu toe hebben leden van de centrale bank de verwachtingen getemperd dat de rente tegen het eind van 2022 zou kunnen worden verhoogd. Die verwachting is in de markt ontstaan door de sterke inflatiepiek, die nu in de eurozone op het hoogste niveau in 13 jaar is.

De ECB blijft van mening dat de inflatiedruk in 2022 zal afnemen en dat het monetaire beleid enigszins accommoderend zal moeten blijven.

Elderson zei in het interview met Annette Weisbach van CNBC dat inflatie scherp op het netvlies staat bij de centrale bank. "We zijn ons natuurlijk zeer bewust dat de inflatie op de korte termijn hoger is dan verwacht. En we begrijpen dat dit een zorg is voor burgers, omdat dit natuurlijk hun beschikbare inkomen en koopkracht treft", aldus Elderson.