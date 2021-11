Valuta: markt wacht op Amerikaanse inflatiedata Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag rond 1,1580 dollar in afwachting van de Amerikaanse inflatiedata over oktober. "Wij denken dat bij een kleine afwijking aan de bovenkant ten opzichte van de prognose de dollar scherper reageert dan wanneer de inflatie minder hoog uitvalt dan verwacht", aldus marktanalist Stefan Koopman van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. Koopman schat in dat woensdag vrijwel alle aandacht uitgaat naar de Amerikaanse inflatiedata en de naar woensdag verplaatste steunaanvragen weinig tot geen impact zullen hebben. "De weekaantallen hebben inmiddels een niveau dat zich laat vergelijken met die van voor de uitbraak van de pandemie", aldus Koopman. De verwachting voor de Amerikaanse inflatie ligt op jaarbasis op 5,9 procent tegen 5,4 procent in september. Vanochtend vroeg meldde het Chinese statistiekbureau al een verdere stijging van de consumenten- en producentenprijzen in oktober. De Duitse inflatie kwam over oktober definitief uit op 4,5 procent, gelijk aan de voorlopige indicaties. Het bevestigde de versnelling in het niveau van prijsstijgingen in Duitsland. De Amerikanen maken vanmiddag, naast de consumentenprijzen, dus ook wekelijkse steunaanvragen en verder de wekelijkse olievoorraden bekend. Voor de steunaanvragen wordt een aantal van 265.000 verwacht, 4.000 minder dan een week eerder. De euro noteerde woensdag 0,1 procent lager op 1,1581 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent hoger op 0,8554 Britse pond. Het Britse pond daalde woensdag 0,2 procent en noteerde op 1,3536 dollar. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.