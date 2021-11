Beursblik: Credit Suisse verhoogt koersdoel IMCD Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: IMCD

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse heeft woensdag het koersdoel voor IMCD verhoogd van 148,00 naar 175,00 euro bij handhaving van het Neutraal advies. De Zwitserse zakenbank verhoogde de ramingen voor de winst per aandeel voor de periode 2021 tot 2023 met 4 tot 6 procent na de "sterke" kwartaalupdate van IMCD over het derde kwartaal. Een combinatie van een gunstig prijsklimaat, overnames en een uitbreiding van het klantenbestand droegen bij aan de verdere winstgroei met een EBITA-resultaat dat 63 procent boven de niveaus van 2019 lag, aldus Credit Suisse. Het Neutraal advies weerspiegelt de goede operationele prestaties van IMCD en de groeipotentie op lange termijn die in lijn ligt met de huidige waardering van het aandeel. Het aandeel IMCD won woensdagochtend 1,8 procent op 200,40 euro. Bron: ABM Financial News

