Ahold Delhaize trekt de kar in vlakke AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste woensdagochtend licht lager. Kort na de klok van elf uur daalde de AEX met 0,2 procent tot 813,34 punten.

Daarmee trad de Amsterdamse beurs in de voetsporen van Wall Street, dat dinsdag na acht dagen van winst en nieuwe recordstanden voor de S&P 500 lager sloot, zo zagen analisten van SEB. Ook wezen zij op de negatieve stemming in Azië vanochtend, vanwege zorgen over de inflatie en aantrekkende producentenprijzen in China.

Investment manager Simon Wiersma van ING noemde de koersdalingen op de beurzen "best verrassend", omdat er vanuit de obligatiemarkt wel wat steun te vinden was. Onder meer de Duitse tienjaarsrente liep flink terug. "Van een vlucht naar veilige havens lijkt ons in ieder geval geen sprake. Toch is die rentedaling best opvallend, omdat de inflatieverwachtingen niet zijn afgenomen. Eerder het tegenovergestelde", aldus Wiersma.

Vanmiddag gaat alle aandacht naar de Amerikaanse inflatiecijfers. Voor oktober wordt volgens ING een stijging van 5,9 procent op jaarbasis verwacht, een versnelling van de 5,4 procent in september. Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets zou dit het hoogste niveau sinds 1990 betekenen.

"Bij zulke cijfers horen naar onze mening hogere rentes", aldus Wiersma. Ook Hewson verwacht dat een hoog inflatiecijfer een herstel van de Amerikaanse rentes kan bewerkstelligen na de scherpe daling in de afgelopen week.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1580. De olieprijzen daalden licht.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen won Ahold Delhaize 3,8 procent na cijfers. De supermarktketen overtrof de verwachtingen en verhoogde de outlook. Voor dit jaar verwacht Ahold een stijging van de onderliggende winst per aandeel met 20 tot 25 procent in vergelijking tot 2019. Voor de kwartaalcijfers ging Ahold uit van 15 tot 20 procent. Degroof Petercam reageerde positief verrast en gaat zijn taxaties verhogen.

Just Eat Takeaway.com leverde juist 5,9 procent in. Cat Rock blijft er bij Just Eat Takeaway.com op aandringen dat de maaltijdbezorger het Amerikaanse Grubhub weer van hand doet. Dit deed de aandeelhouder, nadat de Amerikaanse concurrent DoorDash de Finse maaltijdbezorger Wolt overnam voor 7 miljard euro.

In de AMX won Aalberts 5,4 procent na cijfers. De omzet van de onderneming groeide met dubbele cijfers in het derde kwartaal. Ook het orderboek is goed gevuld. ABN AMRO Oddo sprak van een sterke update.



Het aandeel ABN AMRO steeg eveneens na cijfers. Deze waren goed voor een adviesverhoging voor de bank door KBC Securities. Het advies ging van Houden naar Accumuleren. Ook het koersdoel ging omhoog. KBC merkte op dat de resultaten van de bank ruim boven de verwachtingen uitkwamen.

Onder de kleinere aandelen won BAM 2,8 procent en lokaal schoot Envipco 22,1 procent omhoog. Snowworld won 4,0 procent.