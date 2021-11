Tencent boekt meer winst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Tencent heeft in het derde kwartaal van dit jaar de winst zien aantrekken, maar niet zo sterk als eerder dit jaar als gevolg van lagere inkomsten uit advertenties en relatieve zwakte bij de game-divisie. Dit bleek woensdag uit cijfers van de Chinese techreus. In het afgelopen kwartaal kwam de nettowinst uit op 39,5 miljard yuan, omgerekend circa 5,3 miljard euro. De omzet trok met 13 procent aan tot 142,4 miljard yuan. Volgens FactSet overtrof Tencent daarmee de winstverwachtingen van analisten, maar de omzet schoot wel tekort. De omzetgroei werd gedrukt door een zwakke omzetgroei bij gaming. Die divisie staat sinds het begin van het jaar onder druk, nu de Chinese overheid de teugels strakker wil aantrekken voor de gamesector om verslaving onder de jeugd tegen te gaan. De game-omzet in de thuismarkt steeg met 5 procent, terwijl de internationale omzet uit games met 20 procent steeg. Een jaar eerder trok de omzet uit de totale gamedivisie nog met 45 procent aan. Tencent besloot de game-omzet voortaan op te delen in internationaal en nationaal. Ook de inkomsten uit advertenties bleven met een stijging van 5 procent beperkt. Tencent verwacht dat deze inkomsten nog kwartalen zwak blijven als gevolg van macro-economische uitdagingen en aanhoudende regulering. De omzet uit fintech en zakelijke diensten steeg afgelopen kwartaal met 30 procent. Het in Amsterdam genoteerde Prosus is een grote aandeelhouder van Tencent. Bron: ABM Financial News

