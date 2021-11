'Ahold Delhaize verslaat verwachtingen' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Ahold Delhaize heeft in het derde kwartaal beter dan verwacht gepresteerd en besloot de outlook voor heel 2021 te verhogen. Dit concludeerde analist Fernand de Boer van Degroof Petercam woensdag. "Een mooie meevaller", aldus De Boer, die aantoont dat Ahold Delhaize in goede conditie verkeert. De analist zag dat de corona-omzet in de VS goed bleef liggen en dat de margedruk in Europa minder sterk bleek dan gevreesd. "De goede kwartaalresultaten staan het Ahold Delhaize toe om de outlook te verhogen", aldus De Boer. Voor dit jaar verwacht Ahold een stijging van de onderliggende winst per aandeel met 20 tot 25 procent in vergelijking tot 2019. Voor de kwartaalcijfers ging Ahold uit van 15 tot 20 procent. Op basis van de kwartaalresultaten en de nieuwe outlook verwacht De Boer dat de consensus voor de winst per aandeel met 1 tot 2 procent omhoog gaat, en zijn eigen taxaties met 4 tot 5 procent. Degroof hanteert een Houden advies voor Ahold Delhaize met een koersdoel van 30,20 euro. Het aandeel stijgt woensdag 3,1 procent naar 29,40 euro. Bron: ABM Financial News

