Beursblik: sterke update Aalberts

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Aalberts heeft woensdag voorbeurs een sterke update afgegeven. Dit meent analist Martijn den Drijver van ABN AMRO Oddo. "Een sterke update met een autonome groei van 17,1 procent in de eerste tien maanden", aldus Den Drijver. Dit betekent volgens de analist een autonome groei van 12,6 procent van juli tot oktober. Uitgaande van het orderboek dat op een recordniveau staat en geen verstoringen in de aanvoerketen, betekent dit volgens Den Drijver dat de consensus voor de autonome groei in de tweede helft van dit jaar te voorzichtig is. "Dus ik verwacht dat de consensustaxaties voor de omzet en de EBITA omhoog gaan." Het aandeel Aalberts stijgt woensdag 4,4 procent. Bron: ABM Financial News

