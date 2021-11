KBC Securities zet ABN AMRO op kooplijst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABN AMRO

(ABM FN-Dow Jones) KBC Securities heeft woensdag het advies voor ABN AMRO verhoogd van Houden naar Accumuleren, waarbij het koersdoel van 10,75 naar 14,00 euro ging. De resultaten van ABN AMRO over het derde kwartaal lagen volgens KBC ruim boven de verwachtingen, gesteund door een zeer sterke omzet en aanzienlijk lager dan verwachte kredietverliezen. De verhouding tussen kostenen inkomsten was 75,1 procent, terwijl analisten uitgingen van 80 procent. Het economisch klimaat blijft sterk, merkte KBC op, en de lagere negatieve heffingsdrempel per 1 januari 2022 zal de margedruk verder compenseren. Het aandeel ABN AMRO steeg woensdagochtend met 2,7 procent tot 13,11 euro. Bron: ABM Financial News

