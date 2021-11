Beursblik: Aegon boekt vermoedelijk verlies Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Aegon

(ABM FN-Dow Jones) Aegon heeft in het derde kwartaal naar verwachting een fors verlies geleden, door negatieve marktbewegingen, niet operationele en overige kosten, in een overigens "saai" kwartaal. Dat blijkt uit een consensusverwachting van analisten, gepubliceerd door de verzekeraar zelf. De analisten rekenen gemiddeld op een verlies van 207 miljoen euro, door een negatieve impact van fair value-marktbewegingen van 104 miljoen euro, en bijzondere lasten ter waarde van 646 miljoen euro. In het tweede kwartaal was er nog een nettowinst van 849 miljoen euro, door positieve markteffecten en niet-operationele posten van meer dan een miljard euro.



Het operationele resultaat voor belastingen kwam naar verwachting uit op 487 miljoen euro, in de gemiddelde verwachting van de analisten. Dit is lager dan de 562 miljoen euro in het tweede kwartaal. De verzekeraar genereerde 305 miljoen euro kapitaal, verwachten de analisten. De solvabiliteit komt uit op 207 procent, vrijwel gelijk aan een kwartaal eerder. Een analist van Berenberg verwacht nog steeds hoge sterfte in de Verenigde Staten, waardoor de claimkosten hoog zullen blijven, terwijl er ook weer meer patiënten in de langdurige zorg zitten. De financiële markten lieten niet veel beweging zien volgens Berenberg, sprekend van een relatief "saai" kwartaal. Berenberg is benieuwd naar de voortgang met het afkopen van bepaalde variabele lijfrentes in de VS. Dit zou de solvabiliteit sterk kunnen verbeteren, omdat er meer belangstelling voor kan zijn door dat het coronavirus langduriger blijft rondgaan. Als 30 procent van deze portefeuille van 6,5 miljard dollar wordt afgekocht, zou de Amerikaanse solvabiliteit 21 procentpunt kunnen stijgen, denkt Berenberg. Aegon opent donderdagochtend de boeken. Bron: ABM Financial News

