Dubbelcijferige omzetgroei voor Infineon

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Infineon heeft in het afgelopen vierde kwartaal de omzet flink zien stijgen en rekent ook voor komend jaar op een dubbelcijferige groei. Dit maakte de Duitse chipfabrikant woensdagochtend bekend. In het afgelopen kwartaal behaalde Infineon een 10 procent hogere omzet dan in het voorgaande kwartaal. De omzet kwam uit op nipt meer dan 3 miljard euro. Op jaarbasis was dit zelfs een stijging van 21 procent. De brutomarge steeg op kwartaalbasis van 39,1 naar 41,2 procent. In het hele boekjaar steeg de omzet met 29 procent naar 11,1 miljard euro. Infineon verwacht dat de omzet in het boekjaar 2022 uitkomt rond de 12,7 miljard euro, in lijn met de circa 15 procent omzetgroei die Infineon eerder al meldde. Voor het lopende kwartaal rekent de fabrikant op een omzet van circa 3 miljard euro. Bron: ABM Financial News

