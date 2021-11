Adidas negatiever gestemd Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Adidas heeft de omzetgroei in het derde kwartaal zien vertragen als gevolg van verstoringen in de aanvoerketen en uitdagingen in de Chinese markt en liet zich negatiever uit over heel 2021. Dit bleek woensdag uit cijfers van de Duitse sportkledingfabrikant. In het afgelopen kwartaal boekte Adidas een omzet van 5,75 miljard euro, hetgeen een stijging op jaarbasis betekende van 3,4 procent tegen constante valuta. De consensus mikte op een vergelijkbare omzet. Een kwartaal eerder werd er nog een flinke dubbelcijferige omzetgroei geboekt door de fabrikant. De nettowinst kwam ruim 10 procent lager uit op 479 miljoen euro, terwijl de operationele winst met 8,5 procent daalde tot 672 miljoen euro. De bijbehorende marge bedroeg 11,7 procent tegen 11, 2 procent waarop analisten mikten. Outlook Adidas handhaafde de omzet- en winstoutlook voor heel 2021. Voor dit jaar verwacht Adidas een omzetgroei tot 20 procent, zonder wisselkoerseffecten, en een nettowinst uit voortgezette activiteiten van 1,4 miljard tot 1,5 miljard euro. Wel verwacht het bedrijf dat de omzet en winst aan de onderkant van de afgegeven outlook zullen uitkomen. Bron: ABM Financial News

