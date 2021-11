Update: Dubbelcijferige omzetgroei voor Aalberts Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Aalberts heeft dit jaar tot nog toe flink meer omzet geboekt en het orderboek goed weten te vullen. Dit bleek woensdag uit een update van de onderneming. In de eerste tien maanden van dit jaar steeg de omzet autonoom met 17,1 procent. Het orderboek was eind oktober 54 procent beter gevuld dan vorig jaar en zelfs 59 procent in vergelijking tot 2019. Volgens Aalberts is de toegevoegde waarde marge van een goed niveau dankzij prijsverhogingen. Ook voerde Aalberts de investeringen op. Verder liet het bedrijf weten er nog altijd in te slagen om de verstoringen in de aanvoerketen en het gebrek aan grondstoffen en personeel te managen. Dit kost echter wel veel tijd en moeite. Van grote vertragingen wilde Aalberts niet spreken. "We hebben tot nog toe geen grote problemen ervaren." De implementatie van het reorganisatieprogramma ligt op schema, net als het project om de voorraden te reduceren en het desinvesteringsprogramma. Het aandeel Aalberts won woensdag 4,0 procent. Update: om meer informatie toe te voegen en koersreactie. Bron: ABM Financial News

