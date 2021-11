Hogere opening Damrak voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag vermoedelijk een licht hogere opening tegemoet. Futures op de AEX noteerden ruim een half uur voor de openingsgong tot 0,4 procent in het groen. Dinsdag eindigde de hoofdgraadmeter nog 0,3 procent lager op 815,17 punten.

Zorgen over de hoge inflatie zullen vermoedelijk voor wat terughoudendheid zorgen op de Europese beurzen, waarbij vooral de Amerikaanse inflatiecijfers vandaag op aandacht kunnen rekenen.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets sprak van een inspiratieloos handelssessie dinsdag in Europa, ondanks nieuwe records voor de DAX en CAC 40. Net als veel andere Europese beurzen, liepen de Amerikaanse aandelenmarkten terug.

Voor Europese beleggers ligt de focus volgens Hewson vandaag vooral op bedrijfscijfers in het licht van de gestegen prijzen en de hoge inflatie.

In Azië liepen de koersen vanochtend terug, waarbij de Chinese beurzen de grootste daling lieten zien nadat uit cijfers bleek dat de Chinese "fabrieksinflatie" in recordtempo steeg in oktober, vanwege de fors aangetrokken energieprijzen. De cijfers dragen bij aan de zorgen dat de mondiale inflatie zal aanhouden en beperkt de opties van China om de economie te ondersteunen.

Ook de consumentenprijzen in China stegen in een hoger tempo in oktober, deels vanwege logistieke uitdagingen die de voedsel- en energieprijzen aanjagen.

Analist Zhiwei Zhang van Pinpoint Asset Management ziet dat bedrijven hun voorraden hebben gebruikt als buffer, om te voorkomen dat zij de hogere kosten moeten doorberekenen aan hun klanten. "Maar die voorraden zijn er nu niet meer", aldus de analist. "Het risico op stagflatie blijft verder toenemen."

Vooral makers van consumptieartikelen, financials en IT-aandelen lagen dinsdag onder druk op Wall Street. De aandelenmarkten hebben "een pauze nodig" na signalen van "uitbundigheid", zei Randy Frederick van Charles Schwab. De marktvolatiliteit is de afgelopen dagen gestegen samen met de aandelenkoersen, wat volgens Frederick ongebruikelijk is.

Sommige beleggers zagen de stap terug van dinsdag als een adempauze na de rally. "Ik lees er niets in", zei Jerry Braakman van First American Trust. "Dat is gewoon een natuurlijke reactie op een geweldige run van acht dagen."

De olieprijs is dinsdag sterk gestegen, tot het hoogste niveau in twee weken na twijfels over een mogelijke greep in de Amerikaanse strategische olievoorraden. Een december-future voor een vat ruwe olie sloot 2,9 procent hoger op 84,34 dollar op de New York Mercantile Exchange. Brent-olie steeg 1,8 procent tot 84,92 dollar. Analisten merkten op dat geruchten over een mogelijke vrijgave van olie uit de strategische oliereserves vooral het tekort op de oliemarkt benadrukken. In de Aziatische handel koersten de olieprijzen vanochtend nog eens 0,3 procent hoger.

Op macro-economisch vlak kijken beleggers naast de Amerikaanse inflatiecijfers over oktober uit naar de olievoorraden.

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,1576. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar op 1,1594.

Bedrijfsnieuws

Ahold Delhaize heeft in het derde kwartaal van 2021 de omzet harder zien stijgen dan verwacht en besloot de outlook voor het hele jaar te verhogen. Volgens CEO Frans Muller lieten de kwartaalcijfers opnieuw de veerkracht van zijn bedrijf zien.

ABN AMRO heeft in het derde kwartaal van 2021 meer winst geboekt, ondanks dat de operationele inkomsten terugliepen. "De ontwikkelingen in het derde kwartaal zijn bemoedigend", aldus CEO Robert Swaak. "De vraag naar kredieten vertoonde tekenen van herstel en zowel onze hypotheekportefeuille als de zakelijke kredieten groeiden." De topman zegt "ruimschoots" voor te lopen op schema, wat betreft de afbouw van de niet-kernactiviteiten van CIB.

Cat Rock blijft er bij Just Eat Takeaway.com op aandringen dat de maaltijdbezorger het Amerikaanse Grubhub weer van hand doet. Dit bleek uit een presentatie die de aandeelhouder woensdag publiceerde.

Kepler Cheuvreux heeft het koersdoel voor Arcadis verhoogd van 44,00 naar 48,00 euro met een herhaling van het koopadvies.



Jefferies verlaagde juist het koersdoel voor PostNL van 5,50 naar 5,00 euro, maar ook met handhaving van het koopadvies. Jefferies verlaagde de ramingen voor de EBIT in 2022 met 8 procent tot 267 miljoen euro. De zakenbank gaat daarmee uit van een normalisering op een relatief lager niveau ten opzichte van de coronapiek, gevolgd door een herstel tot 330 miljoen euro in 2024, aangejaagd door een verdere groei in pakketten.

De handelsvolumes van contante effecten op Euronext zijn in oktober gedaald. In oktober daalden de volumes op de cash market met 3 procent op maandbasis. Op jaarbasis was sprake van een afname met 2 procent. De gemiddelde dagelijkse transactiewaarde lag op 12,1 miljard euro, een daling op maandbasis van 3 procent.



Een consortium waar BAM Nuttall deel van uitmaakt heeft dinsdag een bedrijf dat kleine kernreactoren gaat bouwen opgericht onder de naam Rolls-Royce Small Modular Reactor.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 sloot dinsdag 0,4 procent lager op 4.685,25 punten, de Dow Jones-index daalde 0,3 procent tot 36.319,98 en technologie-index Nasdaq leverde 0,6 procent in tot 15.886,54 punten.