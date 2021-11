Cat Rock blijft aandringen op verkoop Grubhub door Just Eat Takeaway

(ABM FN-Dow Jones) Cat Rock blijft er bij Just Eat Takeaway.com op aandringen dat de maaltijdbezorger het Amerikaanse Grubhub weer van hand doet. Dit bleek uit een presentatie die de aandeelhouder woensdag publiceerde.

Oprichter Alex Captain van Cat Rock zegt productieve gesprekken te hebben gehad met het bestuur van Just Eat Takeaway.com. Beide partijen zijn het erover eens dat de maaltijdbezorger een rol dient te spelen in de consolidatie op de Amerikaanse markt en dat er een actieve houding nodig is om de kansen in Europa te verzilveren.

Cat Rock, dat een belang van 6,5 procent in Just Eat Takeaway.com heeft, dringt er nog steeds op aan dat de maaltijdbezorger het recent ingelijfde Grubhub van de hand doet en gaf enkele namen die mogelijk geïnteresseerd zouden zijn. Zo vindt Cat Rock de Amerikaanse maaltijdbezorger passen bij partijen als Amazon.com, Walmart, Target, Instacart en Kroger. Bovendien hebben de restaurants en klanten van Grubhub volgens Cat Rock een toegevoegde waarde voor techbedrijven als Uber, Lyft of Booking.com.

"Just Eat Takeaway.com dient zich aan te passen aan de veranderde omgeving in de zeventien maanden sinds de aankondiging van de Grubhub-deal, als gevolg van de coronacrisis", aldus Captain. Cat Rock wil dat de maaltijdbezorger zich weer gaat richten op Europa, waar het een duidelijke marktleider is en het beste gepositioneerd is om in te spelen op kansen in de bezorgmarkt.

"JET is de toekomst van bezorging op dezelfde dag in Europa, en we kunnen niet enthousiaster zijn over de vooruitzichten van het bedrijf", schreef Cat Rock.