Ahold Delhaize presteert boven verwachting en verhoogt outlook

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Ahold Delhaize heeft in het derde kwartaal van 2021 de omzet harder zien stijgen dan verwacht en besloot de outlook voor het hele jaar te verhogen. Dit bleek woensdag uit de cijfers die de supermarktketen voorbeurs presenteerde. Volgens CEO Frans Muller lieten de kwartaalcijfers opnieuw de veerkracht van zijn bedrijf zien. Ahold zag de omzet op jaarbasis stijgen van 17,8 miljard naar ruim 18,5 miljard euro. Analisten hadden vooraf gerekend op 18,0 miljard euro. De taxaties liepen vooraf wel flink uiteen. De laagste raming stond op 16,7 miljard en de hoogste op 18,8 miljard euro. Analisten wezen in aanloop naar de cijfers op de goede prestaties die in de VS werden verwacht, maar hadden vrees voor de tegenwind waarmee de supermarktketen in Europa kampte. Muller bevestigde de goede gang van zaken in de VS, maar wees ook op de sterke groei bij Bol.com. De operationele winst ging van 207 miljoen naar 780 miljoen euro. Onderliggend kwam de operationele winst uit op 812 miljoen euro. Dat is beduidend meer dan de 748 miljoen euro waarop analisten hadden gerekend. De onderliggende marge bedroeg 4,4 procent, 0,2 procentpunt minder dan vorig jaar, toen Ahold dankzij de coronacrisis ongebruikelijk hoge marges realiseerde. Netto verdiende Ahold in het derde kwartaal 522 miljoen euro. Volgens de analistenconsensus zou dit 496 miljoen euro zijn. In het derde kwartaal van 2020 bedroeg de nettowinst 68 miljoen euro. Outlook Voor dit jaar verwacht Ahold een stijging van de onderliggende winst per aandeel met 20 tot 25 procent in vergelijking tot 2019. Voor de kwartaalcijfers ging Ahold uit van 15 tot 20 procent. De margeverwachting van het bedrijf ligt op circa 4,4 procent, 0,1 procentpunt meer dan eerder voorzien. Analisten zien de marge uitkomen op 4,4 procent en rekenen op een onderliggende winst per aandeel van 2,08 euro. Daarbij zal de vrije kasstroom circa 1,7 miljard euro bedragen, denkt de supermarktketen. Dat is 100 miljoen euro meer dan eerder verwacht. De consensus gaat uit van 1,8 miljard euro. Bron: ABM Financial News

