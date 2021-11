Beursblik: Jefferies verlaagt koersdoel PostNL Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: PostNL

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft woensdag het koersdoel voor PostNL verlaagd van 5,50 naar 5,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Analist David Kerstens zag een aanhoudende onderliggende groei van de pakketvolumes met 9 procent. Daarmee ligt de coronapiek achter ons, zo zag de analist. De postvolumes trokken met 0,5 procent aan. PostNL meldde wel een negatieve impact van 8 miljoen euro gerelateerd aan belastingen op kleine pakketten uit landen buiten de Europese Unie. Jefferies verlaagde de ramingen voor de EBIT in 2022 met 8 procent tot 267 miljoen euro. Kerstens gaat daarmee uit van een normalisering op een relatief lager niveau ten opzichte van de coronapiek, gevolgd door een herstel tot 330 miljoen euro in 2024, aangejaagd door een verdere groei in pakketten. Volgens Kerstens hangt er een korting aan het aandeel van 15 procent ten opzichte van sectorgenoten, terwijl er een dividendrendement van 9,5 procent lonkt tegen gemiddeld 6 procent bij sectorgenoten. Het aandeel PostNL sloot dinsdag op 3,80 euro. Bron: ABM Financial News

