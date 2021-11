Nederlandse industrie blijft op stoom

(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse industrie heeft in september weer fors meer geproduceerd dan een jaar eerder. Dit bleek woensdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In september steeg de productie met 10,9 procent, terwijl in augustus sprake was van een plus van 9,4 procent. In juli ging het om een productiestijging van 13,8 procent.

Bijna driekwart van alle bedrijfsklassen in de industrie produceerde in september meer dan in dezelfde maand een jaar eerder. Van de grotere branches realiseerde de machine-industrie met ruim 61 procent de sterkste groei. In de transportmiddelenindustrie kromp de productie daarentegen opnieuw.

Ook in september is door het aanhoudende tekort aan halfgeleiders de productie in een aantal fabrieken tijdelijk stilgelegd.

In oktober 2021 evenaarde het vertrouwen van de industriële ondernemers het recordniveau van juli 2021. De bezettingsgraad in de industrie nam begin vierde kwartaal 2021 af van 84,1 naar 83,8 procent.