Europese beurzen openen in het rood

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag een lagere opening tegemoet, in afwachting van een Amerikaans inflatiecijfer.

IG voorziet een openingsverlies van 30 punten voor de Duitse DAX, een min van 30 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 15 punten voor de Britse FTSE 100.

De aandelenmarkten in Europa zijn dinsdag ook al lager geëindigd.

"De matte stemming op de Europese markten lijkt gedreven door winstneming op de Amerikaanse markten, voorafgaand aan de inflatiecijfers voor oktober op woensdag ", zei Michael Hewson van CMC Markets.

"De Amerikaanse producentenprijzen waren dinsdag onveranderd, wat mogelijk de hoop overeind houdt dat de recente sterke stijging van de kosten via de aanvoerketens op zijn eind loopt."

De positieve stemming op Wall Street werd richting het einde van de handelsdag wel wat gedrukt door uitspraken van de Federal Reserve, zei Hewson. De centrale bank waarschuwde dat de prijzen van risicovolle beleggingen kwetsbaar zijn voor een significante correctie. De Fed noemt een verslechtering van de coronacrisis nog steeds als één van de grootste risico's voor het financiële systeem.

In Europa waarschuwde DNB-president Klaas Knot dat de hoge inflatie weliswaar nog altijd van voorbijgaande aard lijkt te zijn, maar dat de sterke prijsstijgingen zich ook kunnen gaan doorvertalen in hogere lonen, waardoor de inflatie nog langer hoog blijft. Dit zou betekenen dat de ECB misschien toch eerder de rente zal moeten verhogen.

De Duitse export daalde in september minder dan in augustus, maar wel iets sterker dan verwacht met een krimp van 0,7 procent. De Duitse ZEW-index over november steeg juist onverwacht, van 22,3 tot 31,7. Er was een daling voorzien.

Bedrijfsnieuws

Bayer heeft in het derde kwartaal van dit jaar de resultaten zien aantrekken en trok de outlook voor heel 2021 verder op. Het aandeel steeg 1,5 procent.

Carrefour zet de komende jaren flink in op e-commerce door de investeringen sterk op te voeren. Het aandeel sloot bijna 3 procent hoger.

In Parijs daalde de koers van het aandeel Worldline 3,6 procent en van ArcelorMittal 3,7 procent. Winst was er voor Renault, dat bijna 4 procent in koers steeg.

In Frankfurt noteerde eveneens de meerderheid van de hoofdaandelen in de plus, met hier het aandeel Continental dat 3,1 procent hoger werd gezet. Verlies was er voor de aandelen Fresenius Medical en Fresenius die bijna 4 procent inleverden.

Associated British Food won in Londen 8 procent. Het moederbedrijf van kledingketen Primark presenteerde beter dan verwachte resultaten.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index sloot met een min van 0,2 procent op 482,71 punten. De Duitse DAX daalde fractioneel naar 16.040,47 punten. De Franse CAC 40 verloor 0,06 procent tot 7.043,27 punten. De Britse FTSE verloor 0,4 procent naar 7.274,04 punten.

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures woensdag met verlies.

De Amerikaanse beurzen zijn dinsdag lager gesloten, na één van de langste winstreeksen voor de Nasdaq en S&P500 in ruim twee jaar.

Beleggers keken naar een rapport van de producentenprijzen en nieuws dat industrieel conglomeraat General Electric zichzelf in drie aparte bedrijven wil splitsen.

Maandag steeg de S&P500 nog voor de achtste keer op rij, wat de langste reeks was sinds april 2019.

De makers van consumptie-artikelen, financials en IT-aandelen lagen onder vuur dinsdag. De aandelenmarkten hebben "een pauze nodig" na signalen van "uitbundigheid", zei Randy Frederick van Charles Schwab. De marktvolatiliteit is de afgelopen dagen gestegen samen met de aandelenkoersen, wat volgens Frederick ongebruikelijk is.

Sommige beleggers zagen de stap terug van dinsdag als een adempauze na de rally. "Ik lees er niets in", zei Jerry Braakman van First American Trust. "Dat is gewoon een natuurlijke reactie op een geweldige run van acht dagen."

Het halfjaarlijkse rapport van de Federal Reserve over financiële stabiliteit zei dat de meeste beleggingscategorieën hoog gewaardeerd. De koerswinstverhoudingen waren zelfs nog nooit zo hoog, en ook staatsleningen en bedrijfsobligaties zijn relatief duur, historisch gezien. Het risico van een bubbel lijkt dan ook aanzienlijk.

"Hoe angstig deze hoogtes ook voelen, de markt blijft goed handelen", zei Jani Ziedins van het blog Cracked Market. "Kopers blijven meer geld gooien naar deze recordkoersen."

De belangrijkste economische cijfers deze week zijn inflatiecijfers uit de Verenigde Staten, die woensdag verschijnen, aldus econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen. Hij verwacht een weinig veranderd cijfer van meer dan 5 procent inflatie, en meer dan 4 procent zonder de energie- en voedselprijzen.

De Amerikaanse producentenprijzen stegen in oktober zoals verwacht met 0,6 procent, ten opzichte van een maand eerder. In september was dit nog 0,5 procent

Het vertrouwen in het Amerikaanse mkb is in oktober verder gedaald. De index daalde van 99,1 in september tot 98,2.

Bedrijfsnieuws

Tesla verloor 12 procent, nadat oprichter Elon Musk op Twitter een poll hield met de vraag of hij wel of niet 10 procent van zijn aandelen moest verkopen. De meeste mensen op het sociale mediaplatform antwoordden dat hij moest verkopen.

General Electric gaat zichzelf opsplitsen in drie beursgenoteerde bedrijven: GE Aviation, GE Healthcare en een combinatie van GE Renewable Energy, GE Power en GE Digital. De afsplitsingen moeten in 2023 en 2024 zijn voltooid. Beleggers lijken enthousiast, want het aandeel steeg 2,7 procent.

BioNTech profiteerde in het derde kwartaal flink van de verkoop van het coronavaccin dat het samen met Pfizer maakt. Het vaccin zal dit jaar 16 miljard tot 17 miljard euro omzet opleveren. Het aandeel daalde toch 6,7 procent.



Hertz Global Holdings keerde dinsdag terug op de beurs in New York, nadat het autoverhuurbedrijf in 2020 nog faillissement aanvroeg. Hertz plaatste ruim 44,5 miljoen aandelen tegen 29,00 dollar per stuk, waar het bedrijf vooraf zei te mikken op 25 tot 29 euro. Het aandeel sloot 10 procent lager.

Betaalbedrijf PayPal meldde maandag gemengde resultaten voor het derde kwartaal en de outlook voor het vierde kwartaal was voorzichtig. Het aandeel verloor 10 procent.

Een medewerker van de helpdesk van Robinhood werd er op 3 november ingeluisd door hackers, die zich zo toegang verschaften tot 5 miljoen email-adressen en 2 miljoen namen van Robinhood-gebruikers, meldde de broker op zijn website. Het aandeel verloor 3,4 procent na de cyberaanval.

Bioscoopketen AMC Entertainment Holdings heeft in het derde kwartaal van 2021 de resultaten verder verbeterd, terwijl de coronabeperkingen werden afgebouwd. Het hype-aandeel verloor 11,4 procent.

S&P 500 index 4.685,25 (-0,4%)

Dow Jones index 36.319,98 (-0,3%)

Nasdaq Composite 15.886,54 (-0,6%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden woensdag over de brede linie lager.

Nikkei 225 29.122,25 (-0,6%)

Shanghai Composite 3.463,66 (-1,0%)

Hang Seng 24.567,94 (-1,0%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,1576. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar op 1,1594.

USD/JPY Yen 112,87

EUR/USD Euro 1,1567

EUR/JPY Yen 130,67

MACRO-AGENDA:

03:30 Consumenten- en producentenprijzen - Oktober (Chi)

06:30 Industriële productie - September (NL)

08:00 Inflatie - Oktober (Dld)

08:45 Industriële productie - September (Fra)

11:30 Industriële productie - September (Bel)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Inflatie - Oktober (VS)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

07:00 ABN AMRO - Cijfers derde kwartaal

07:00 Ahold Delhaize - Cijfers derde kwartaal

22:00 Beyond Meat - Cijfers derde kwartaal (VS)

22:00 Disney - Cijfers vierde kwartaal (VS)