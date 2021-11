Flink meer omzet voor Coinbase Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Coinbase heeft in het derde kwartaal de omzet en de resultaten hard zien stijgen. Dit bleek dinsdagavond uit de cijfers die het cryptoplatform publiceerde. Het kwartaal begon volgens het platform nog zwakjes, maar de marktomstandigheden verbeterden duidelijk gedurende het kwartaal. En die trend zette door in het begin van het vierde kwartaal. De omzet van Coinbase liep op jaarbasis op van 315 miljoen naar ruim 1,3 miljard dollar. Inmiddels ligt de omzet al drie kwartalen op rij boven het miljard dollar. De nettowinst ging van 81 miljoen naar 406 miljoen dollar. Toewijsbaar aan aandeelhouders kwam de winst uit op 402 miljoen dollar. In het derde kwartaal stegen de handelsvolumes van 45 miljard naar 327 miljard dollar. In het tweede kwartaal was dit echter nog 462 miljard dollar. Het aantal maandelijkse gebruikers steeg op jaarbasis van 2,1 naar 7,4 miljoen. In het tweede kwartaal had Coinbase echter nog 8,8 miljoen maandelijkse gebruikers. Coinbase is sinds dit voorjaar genoteerd aan de Nasdaq. De cijfers vielen de markt tegen en het aandeel daalde in de nabeurs handel met 12 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.