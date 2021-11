DoorDash koopt Finse maaltijdbezorger Wolt Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) DoorDash neemt de Finse maaltijdbezorger Wolt over voor 7 miljard euro. Dat maakte de Amerikaanse concurrent van JustEat Takeaway.com dinsdagavond bekend. De overname, die geheel in aandelen wordt afgerekend, is de nieuwste fusie in de zeer concurrerende sector, waar de omzet tijdens de coronacrisis sterk is gestegen maar de winst nog ver te zoeken is. Het Amerikaanse Grubhub werd vorig jaar overgenomen door Just Eat Takeaway en Uber Technologies nam Postmates over. De mede-oprichter van Wolt, Miki Kuusi, gaat de Europese tak van DoorDash leiden na de deal. Wolt, uit Helsinki, telt 4.000 medewerkers in 23 landen. DoorDash maakte ook zijn derdekwartaalcijfers bekend. De omzet in het kwartaal steeg met 45 procent tot 1,2 miljard dollar. Dat is conform de 1,18 miljard dollar die analisten vooraf haddeen verwacht. Bron: ABM Financial News

