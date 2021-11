Olieprijs stijgt Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag sterk gestegen, op het hoogste niveau in twee weken na twijfels over een mogelijke greep in de Amerikaanse strategische olievoorraden. Een decemberfuture voor een vat ruwe olie sloot 2,9 procent hoger op 84,34 dollar op de New York Mercantile Exchange. Brent-olie steeg 1,8 procent tot 84,92 dollar. Analisten merkten op dat geruchten over een mogelijke vrijgave van olie uit de strategische oliereserves vooral het tekort op de oliemarkt benadrukken. De regering-Biden heeft gehint op een stap om de steeds hogere benzineprijzen een halt toe te roepen, maar heeft al een aantal keer teruggedeinsd voor echte actie. Beleggers richten zich nu op de wekelijkse Amerikaanse olievoorraden op woensdag. Er wordt gerekend op een kleine toename van 1,3 miljoen vaten. De Energy Information Administration zei dinsdag in een rapport dat het wereldwijde olieverbruik al vijf kwartalen op rij groter is dan de productie.

Dit zal tot het einde van het jaar zo blijven maar vanaf volgend jaar zullen de olievoorraden weer stijgen "door stijgende productie van OPEC+ en de Verenigde Staten, met afzwakkende groei van de vraag naar olie". Bron: ABM Financial News

