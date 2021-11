BAM bouwt kleine kerncentrales met Rolls-Royce Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: BAM Groep

(ABM FN-Dow Jones) Een consortium waar BAM Nuttall deel van uitmaakt heeft dinsdag een bedrijf dat kleine kernreactoren gaat bouwen opgericht onder de naam Rolls-Royce Small Modular Reactor. Dat maakte de dochter van bouwbedrijf BAM Groep dinsdag bekend. Rolls-Royce Group, BNF Resources en Exelon Generation zullen gedurende drie jaar ongeveer 195 miljoen pond investeren en er is een subsidie van 210 miljoen pond van de Britse overheid beschikbaar. Alle partners in het consortium zullen toeleveranciers zijn voor de lange termijn, meldde het bericht. Een kleine kernreactor zal evenveel energie opwekken als 150 windturbines op het land, wat goed is voor een miljoen huishoudens. De omvang is ongeveer tien keer zo klein als een conventionele kernreactor. De levensduur van 60 jaar betekent dat de kernenergie, die weinig broeikasgassen uitstoot, de transitie naar hernieuwbare energie kan ondersteunen, door de tekorten in deze transitie op te vangen. Het bedrijf zal naar verwachting 40.000 banen genereren tot en met 2050 en 52 miljard economische waarde generneren. Bron: ABM Financial News

