Wall Street daalt

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen dalen dinsdag na één van de langste winstreeksen voor de Nasdaq en S&P500 in ruim twee jaar.

Beleggers kijken door een rapport van de producentenprijzen en nieuws dat industrieel conglomeraat General Electric zichzelf in drie aparte bedrijven wil splitsen.

De S&P500 daalde 0,4 procent tot 4.682,49 punten, de Dow Jones-index daalde 0,5 procent en technologie-index Nasdaq leverde 0,6 procent in.

Maandag steeg de S&P500 voor de achtste keer op rij met winst, wat de langste reeks was sinds april 2019.

De makers van consumptie-artikelen, financials en IT-aandelen lagen onder vuur dinsdag. De aandelenmarkten hebben "een pauze nodig" na signalen van "uitbundigheid", zei Randy Frederick van Charles Schwab. De marktvolatiliteit is de afgelopen dagen gestegen samen met de aandelenkoersen, wat volgens Frederick ongebruikelijk is.

Het halfjaarlijkse rapport van de Federal Reserve over financiële stabiliteit zei dat de meeste beleggingscategorieën hoog gewaardeerd. De koerswinstverhoudingen waren zelfs nog nooit zo hoog, en ook staatsleningen en bedrijfsobligaties zijn relatief duur, historisch gezien. Het risico van een bubbel lijkt dan ook aanzienlijk.

"Hoe angstig deze hoogtes ook voelen, de markt blijft goed handelen", zei Jani Ziedins van het blog Cracked Market. "Kopers blijven meer geld gooien naar deze recordkoersen."

De belangrijkste economische cijfers deze week zijn inflatiecijfers uit de Verenigde Staten, die woensdag verschijnen, aldus econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen. Hij verwacht een weinig veranderd cijfer van meer dan 5 procent inflatie, en meer dan 4 procent zonder de energie- en voedselprijzen.

De Amerikaanse producentenprijzen stegen in oktober zoals verwacht met 0,6 procent, ten opzichte van een maand eerder. In september was dit nog 0,5 procent

Het vertrouwen in het Amerikaanse mkb is in oktober verder gedaald. De index daalde van 99,1 in september tot 98,2.

De euro/dollar handelde op 1,1594. De WTI-olieprijs steeg 2,5 procent 84,16 dollar.

Bedrijfsnieuws

Tesla verloor 10 procent, nadat oprichter Elon Musk op Twitter een poll hield met de vraag of hij wel of niet 10 procent van zijn aandelen moest verkopen. De meeste mensen op het sociale mediaplatform antwoordden dat hij moest verkopen.

General Electric gaat zichzelf opsplitsen in drie beursgenoteerde bedrijven: GE Aviation, GE Healthcare en een combinatie van GE Renewable Energy, GE Power en GE Digital. De afsplitsingen moeten in 2023 en 2024 zijn voltooid. Beleggers lijken enthousiast, want het aandeel steeg bijna 3 procent.

BioNTech profiteerde in het derde kwartaal flink van de verkoop van het coronavaccin dat het samen met Pfizer maakt. Het vaccin zal dit jaar 16 miljard tot 17 miljard euro omzet opleveren. Het aandeel daalde toch ruim 5 procrent.



Hertz Global Holdings keert dinsdag terug op de beurs in New York, nadat het autoverhuurbedrijf in 2020 nog faillissement aanvroeg. Hertz plaatste ruim 44,5 miljoen aandelen tegen 29,00 dollar per stuk, waar het bedrijf vooraf zei te mikken op 25 tot 29 euro. Het aandeel verloor 9 procent.

Betaalbedrijf PayPal meldde maandag gemengde resultaten voor het derde kwartaal en de outlook voor het vierde kwartaal was voorzichtig. Het aandeel kelderde met 11 procent.

Een medewerker van de helpdesk van Robinhood werd er op 3 november ingeluisd door hackers, die zich zo toegang verschaften tot 5 miljoen email-adressen en 2 miljoen namen van Robinhood-gebruikers, meldde de broker op zijn website. Het aandeel verloor krap 3 procent na de cyberaanval.

Bioscoopketen SMC Entertainment Holdings heeft in het derde kwartaal van 2021 de resultaten verder verbeterd, terwijl de coronabeperkingen werden afgebouwd. Het hype-aandeel verloor 12 procent.

Slotstanden

De S&P 500 steeg maandag 0,1 procent bij een recordstand van 4.701,70 punten, de Dow Jones index won 0,3 procent tot 36.432,22 punten en de Nasdaq eindigde 0,1 procent hoger op een nieuwe all time high van 15.982,36 punten.