Europese beurzen sluiten lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn dinsdag lager gesloten in afwachting van Amerikaanse inflatiedata.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index sloot met een min van 0,2 procent op 482,71 punten. De Duitse DAX daalde fractioneel naar 16.040,47 punten. De Franse CAC 40 verloor 0,06 procent tot 7.043,27 punten. De Britse FTSE verloor 0,4 procent naar 7.274,04 punten.

Ook de Amerikaanse beurzen staan dinsdag lager.

"De matte stemming op de Europese markten lijkt gedreven door winstneming op de Amerikaanse markten, voorafgaand aan de inflatiecijfers voor oktober op woensdag ", zei Michael Hewson van CMC Markets.

"De Amerikaanse producentenprijzen waren vandaag onveranderd, wat mogelijk de hoop overeind houdt dat de recente sterke stijging van de kosten via de aanvoerketens op zijn eind loopt."

De positieve stemming op Wall Street werd richting het einde van de handelsdag wel wat gedrukt door uitspraken van de Federal Reserve, zei Hewson. De centrale bank waarschuwde dat de prijzen van risicovolle beleggingen kwetsbaar zijn voor een significante correctie. De Fed noemt een verslechtering van de coronacrisis nog steeds als één van de grootste risico's voor het financiële systeem.

In Europa waarschuwde DNB-president Klaas Knot dat de hoge inflatie weliswaar nog altijd van voorbijgaande aard lijkt te zijn, maar dat de sterke prijsstijgingen zich ook kunnen gaan doorvertalen in hogere lonen, waardoor de inflatie nog langer hoog blijft. Dit zou betekenen dat de ECB misschien toch eerder de rente zal moeten verhogen.

De Duitse export daalde in september minder dan in augustus, maar wel iets sterker dan verwacht met een krimp van 0,7 procent. De Duitse ZEW-index over november steeg juist onverwacht, van 22,3 tot 31,7. Er was een daling voorzien.



De olieprijs steeg. Een december-future West Texas Intermediate noteerde 2 procent in het groen op 83,76 dollar, terwijl voor een december-future Brent 83,75 dollar werd betaald, een stijging van 0,2 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1591, dezelfde stand als maandag bij het sluiten van Wall Street.



Bedrijfsnieuws

Bayer heeft in het derde kwartaal van dit jaar de resultaten zien aantrekken en trok de outlook voor heel 2021 verder op. Het aandeel steeg 1,5 procent.

Carrefour zet de komende jaren flink in op e-commerce door de investeringen sterk op te voeren. Het aandeel sloot bijna 3 procent hoger.

In Parijs daalde de koers van het aandeel Worldline 3,6 procent en van ArcelorMittal 3,7 procent. Winst was er voor Renault, dat bijna 4 procent in koers steeg.

In Frankfurt noteerde eveneens de meerderheid van de hoofdaandelen in de plus, met hier het aandeel Continental dat 3,1 procent hoger werd gezet. Verlies was er voor de aandelen Fresenius Medical en Fresenius die bijna 4 procent inleverden.

Associated British Food won in Londen 8 procent. Het moederbedrijf van kledingketen Primark presenteerde beter dan verwachte resultaten.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen stonden ruim een half procent lager. De S&P500 verloor 0,5 procent.