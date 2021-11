AEX doet stap terug

(ABM FN-Dow Jones) De AEX is dinsdag weggezakt na de opening van Wall Street. Bij een slot van 815,17 punten, daalde de Amsterdamse hoofdindex 0,3 procent.

Ondanks de adempauze van dinsdag doet de AEX het met een winst van meer dan 31 procent dit jaar goed.

"Van alle grote markten presteert Nederland dit jaar het beste, maar liefst 10 procentpunt hoger dan de nummer twee. Op het eerste gezicht is de belangrijkste drijfveer duidelijk: de koers van het dominante ASML is met 75 procent gestegen", aldus marktstrateeg Ben Laidler van eToro.

Volgens hem wijst de outperformance van de AEX echter ook op bredere thema's, zoals "Nederland als nieuwe hub voor tech-noteringen", zowel voor Nederlandse als buitenlandse fondsen, met bedrijven zoals Adyen, Prosus en Just Eat Takeaway.

Een andere drijfveer voor het succes van de AEX is volgens Laidler het sterke wereldwijde herstel van de bestedingen en de handel.

"80 procent van de inkomsten van Nederlandse bedrijven komt uit het buitenland, terwijl dit in de grote markten gemiddeld aanzienlijk lager ligt", volgens de marktkenner.

Beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx vraagt zich ondertussen af "hoeveel rek er nog in zit" voor de AEX.

"De trend blijft voorlopig nog opwaarts gericht en we moeten voornamelijk de steun op 801,26 punten in de gaten houden. Hier ligt de laatste bodem en pas als de AEX hieronder sluit moeten we rekening houden met een grotere correctie", meent Blekemolen.

Op macro-economisch vlak was er dinsdag aandacht voor handelsdata uit Duitsland, waar de export in september harder daalde dan verwacht. De Duitse ZEW index steeg daarentegen onverwacht in november. De verwachtingsindex ging van 22,3 naar 31,7.

De belangrijkste macrodata deze week zijn echter inflatiecijfers uit de Verenigde Staten, die woensdag verschijnen. Dinsdag kreeg de markt een voorproefje met de Amerikaanse producentenprijzen. Die stegen in oktober op maandbasis met 0,6 procent, conform de verwachting, waar de kerninflatie uitkwam op 0,4 procent. Hier was 0,5 procent verwacht.

De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,1586. Een vat WTI-olie werd ruim een procent duurder op bijna 83 dollar.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen eindigde IMCD licht hoger na het overleggen van cijfers die door JPMorgan Cazenove als meevallend werden bestempeld, ondanks dat de autonome groei wel wat tegenviel. Ook Degroof Petercam was te spreken over de cijfers en rekent op een verhoging van de analistenconsensus.



Adyen was de grootste daler in de AEX, met een min van bijna 4 procent, na een tegenvallende outlook van sectorgenoot PayPal. ArcelorMittal verloor ook bijna 4 procent.

Koploper Just Eat Takeway won 3,5 procent, terwijl Ahold Delhaize, dat woensdagochtend de boeken opent, op gepaste afstand 1,3 procent steeg.

In de AMX won Fagron circa een half procent op 14,90 euro nadat Berenberg zijn koopadvies herhaalde, maar wel het koersdoel neerwaarts bijstelde van 27,00 euro naar 25,00 euro. JDE Peet's ging aan kop, met een plus van ruim 2 procent.

Basic-Fit was de gebeten hond met een daling van 4,6 procent tot 44,64 euro, na nieuws dat investeerder 3i miljoenen aandelen Basic-Fit heeft verkocht voor 44,25 euro per aandeel.

Onder de kleinere aandelen verloor Vivoryon 3,4 procent, terwijl B&S Group wat herstelde na de dip van maandag na het openen van de boeken. Het aandeel steeg 1,7 procent.

In de lokale lijst viel Renewi op. Na opnieuw een outlookverhoging won het aandeel bijna 11 procent. Hunter Douglas steeg ruim een procent na het openen van de boeken.

Wall Street

Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen in het rood.