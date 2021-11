Hertz terug op de Nasdaq Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: NYSE

(ABM FN-Dow Jones) Hertz Global Holdings keert dinsdag terug op de beurs in New York, nadat het autoverhuurbedrijf in 2020 nog faillissement aanvroeg. Hertz plaatste ruim 44,5 miljoen aandelen tegen 29,00 dollar per stuk. Dat is aan de bovenkant van de bandbreedte van 25,00 tot 29,00 dollar per aandeel die Hertz eerder hanteerde. De uitgifte werd aanvankelijk ingeschat op 37 miljoen aandelen. Het bedrijf, dat onlangs nog een grote maar nog altijd ongetekende order plaatste bij Tesla, ontvangt geen opbrengsten uit de aandelenemissie, maar zal van de verkopende partijen voor 300 miljoen dollar ruim 10 miljoen aandelen terugkopen. Het is geen officiële beursgang die Hertz doet, maar een zogeheten 'uplisting' aan de Nasdaq. Het aandeel krijgt wel een nieuw tickersymbool, HTZ. Onder het oude symbool, HTZZ, werden aandelen Hertz de afgelopen maanden ‘over the counter’ verhandeld. Bron: ABM Financial News

