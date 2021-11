Video: Bank of England verrast meer dan Fed Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Bank of England heeft afgelopen door de rente niet te verhogen meer verrast dan de Amerikaanse Federal Reserve, die liet weten te gaan beginnen met taperen. Dit concludeerde beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management. De Fed start met het afbouwen van haar activa-aankopen, die waarschijnlijk tegen volgende zomer zullen worden afgerond. "De BoE zorgde voor een verrassing. Na een reeks strenge opmerkingen van de voorzitter van de BoE hadden de markten rekening gehouden met een verhoging van de rente met 0,15 procentpunt, maar ze waren op het verkeerde been gezet, want het Monetary Policy Committee besloot de rente ongewijzigd te laten", aldus Juvyns. Het lijkt echter een kwestie van tijd voor de Britse centrale bank de rente wel verhoogt. "Beide centrale banken benadrukten dat de inflatievooruitzichten erg onzeker blijven en dat dus veel afhangt van komende inflatie- en arbeidsmarktgegevens om te bepalen hoe ver en hoe snel de centrale banken de rente zullen verhogen", concludeerde de analist van JPMorgan. Klik hier voor: Bank of England verrast meer dan Fed Bron: ABM Financial News

