General Electric splitst op

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) General Electric wil zichzelf opsplitsen in drie beursgenoteerde bedrijven. Dit maakte het Amerikaanse bedrijf dinsdag bekend. De identiteit van de drie aparte bedrijven wordt bepaald door de activiteiten die deze verrichten: Aviation, Healthcare en Energy. Deze laatste is een combinatie van Renewable Energy, Power en Digital. De afsplitsing van Healthcare moet begin 2023 worden uitgevoerd en Energy begin 2024. GE blijft dan over met Aviation. Het bedrijf is van plan om in Healthcare een belang te houden van 19,9 procent. In een toelichting op deze voornemens gaf het bedrijf aan dat hiermee de aansturing van de operaties eenvoudiger wordt en de risico's kleiner. In totaal verwacht General Electric dat met deze opsplitsing eenmalig 2 miljard dollar aan kosten zijn gemoeid. De fiscale lasten liggen volgens het bedrijf naar verwachting onder de 500 miljoen dollar. In de elektronische handel voorbeurs noteerde het aandeel General Electric 7,6 procent hoger. Bron: ABM Financial News

