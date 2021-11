Beursblik: meer omzet Ahold verwacht Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Ahold Delhaize heeft in het derde kwartaal van 2021 vermoedelijk meer omzet geboekt dan een jaar terug. Dit blijkt uit een analistenconsensus die de supermarktketen zelf samenstelde. Analisten wijzen in aanloop naar de cijfers op de goede prestaties in de VS, maar vrezen dat de supermarktketen in Europa met meer tegenwind kampte. De analisten rekenen voor het afgelopen kwartaal op een omzet van 18.020 miljoen euro met een operationele winst van 750 miljoen euro. Onderliggend komt het operationeel resultaat volgens de consensus uit op 748 miljoen euro, met een marge van 4,2 procent. ING meent dat de consensus te hoog is, door sterk uiteenlopende taxaties. De laagste is 16,7 miljard en de hoogste is 18,8 miljard. Die laatste is van Goldman Sachs. De afgelopen 18 maanden, sinds het dieptepunt van de coronacrisis, heeft de Amerikaanse zakenbank continu de verwachtingen voor Ahold Delhaize opwaarts bijgesteld. Na het derde kwartaal komt daar echter voorlopig een einde aan, zo voorzien de analisten. Vooral hogere inkoopkosten zijn daar de oorzaak van. Netto verdiende Ahold volgens de analistenconsensus afgelopen kwartaal 496 miljoen euro. In het derde kwartaal van 2020 boekte Ahold nog een omzet van 17,8 miljard euro met een onderliggende operationele marge van 4,6 procent. Outlook Ahold werd bij de cijfers over het eerste kwartaal al positiever voor heel 2021 en besloot bij de halfjaarcijfers om de outlook nog eens te verhogen. Voor dit jaar verwacht Ahold inmiddels een stijging van de onderliggende winst per aandeel met 15 tot 20 procent in vergelijking tot 2019. De margeverwachting ligt op circa 4,3 procent. Analisten zien de marge uitkomen op 4,4 procent en rekenen op een onderliggende winst per aandeel van 2,08 euro. Daarbij zal de vrije kasstroom circa 1,6 miljard euro bedragen, denkt de supermarktketen. De consensus gaat uit van 1,8 miljard euro. Degroof Petercam verwacht niet dat de outlook wordt verhoogd, maar ziet wel ruimte voor een extra aandeleninkoopprogramma van 1 miljard euro. Ahold opent woensdag voorbeurs de boeken en houdt op 15 november een beleggersdag. Dinsdagmiddag noteert het aandeel licht lager op 28,09 euro. Bron: ABM Financial News

