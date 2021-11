Wall Street gaat voorzichtige opening tegemoet

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn maandag met nieuwe records gesloten voor de S&P 500 en Nasdaq en lijken ook dinsdag een poging te willen wagen deze verder aan te scherpen. De futures op de S&P 500 en Nasdaq noteren rond lunchtijd licht hoger. De futures op de Dow Jones index dalen licht.

Volgens marktstrateeg Mike Bell van JPMorgan Asset Management zorgt een sterke consumentenvraag voor een impuls voor de economie en spekt het de bedrijfswinsten.

"Dat zorgt voor wat inflatoire druk, maar de markten geloven het verhaal van de Fed dat de rentes niet snel zullen stijgen", aldus Bell.

De marktkenner ziet momenteel twee grote risico's: een forse stijging van coronagevallen in de winter die druk zet op het gezondheidszorgsysteem, waardoor er weer maatregelen komen die de economie kunnen raken, en de onderschatting onder beleggers in hoeverre de Federal Reserve de rente moet verhogen om de inflatie omlaag te krijgen.

De Fed waarschuwde maandag zelf ook voor een verslechtering van de coronapandemie.

Dit kan het recente economische herstel vertragen, schreef de centrale bank in zijn halfjaarlijkse Financial Stability Report, zeker wanneer er weer grootschalige lockdowns komen waarbij bedrijven de deuren moeten sluiten, en de problemen in de aanvoerketen verder toenemen.

Als de risicobereidheid afneemt, het herstel gaat haperen of het coronavirus niet voldoende kan worden beteugeld, dan zouden de financiële markten flink onder druk kunnen komen te staan, aldus de Fed.

De belangrijkste macrodata deze week zijn inflatiecijfers uit de Verenigde Staten, die woensdag verschijnen, aldus econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen.

"De verwachting is dat het [inflatie]beeld weinig verandert. Dit betekent een algemeen jaar-op-jaar-percentage van meer dan 5 procent. Geschoond voor energie- en voedselprijzen - de zogenoemde kerninflatie - zal opnieuw de drempel van 4 procent worden overschreden", is de voorspelling volgens Aben.

Dinsdag krijgt de markt een voorproefje met de Amerikaanse producentenprijzen. Die zouden in oktober op maandbasis met 0,6 procent zijn gestegen, met een kerninflatie van 0,5 procent. In september stegen de producentenprijzen in de VS met 0,5 procent en kwam de kerninflatie uit op 0,1 procent.

Het vertrouwen in het Amerikaanse mkb is in oktober verder gedaald. De index daalde van 99,1 in september tot 98,2 afgelopen maand. Dit was het laagste niveau in zeven maanden, vooral veroorzaakt door personeelstekorten en de aanhoudende problemen in de toeleveringsketen.

De euro/dollar handelt rond lunchtijd op 1,1591. De WTI-olieprijs noteert een half procent hoger op ruim 82 dollar.

Bedrijfsnieuws

BioNTech en DoorDash openen vandaag de boeken.

Aandelen van de Amerikaanse broker Robinhood daalden maandag in de nabeurshandel op Wall Street zo'n 3 procent, nadat bekend werd dat het platform vorige week slachtoffer is geworden van een cyberaanval. Dinsdag lijkt het verlies bij opening ook 3 procent te worden.

Een medewerker van de helpdesk van Robinhood zou erin zijn geluisd en zo toegang hebben gegeven tot de systemen van de broker op 3 november. Hackers hadden hierdoor toegang tot 5 miljoen email-adressen en 2 miljoen volledige namen van Robinhood-gebruikers, schreef het bedrijf maandag in een blog op de website.

PayPal heeft in het derde kwartaal van 2021 gemengde resultaten behaald en de outlook voor het vierde kwartaal is voorzichtig, bleek maandagavond uit de cijfers van het Amerikaanse betaalbedrijf. Het aandeel noteert voorbeurs ruim 4 procent lager.

De resultaten van AMC Entertainment Holdings zijn in het derde kwartaal van 2021 verder verbeterd, terwijl de coronabeperkingen werden afgebouwd, bleek maandag nabeurs uit de resultaten van de bioscoopketen. Toch gaat het aandeel dinsdag een 5 procent lagere opening tegemoet.

General Electric gaat zichzelf opsplitsen in drie verschillende beursgenoteerde bedrijven: GE Aviation, GE Healthcare en een combinatie van GE Renewable Energy, GE Power en GE Digital. De afsplitsingen moeten in 2023 en 2024 zijn voltooid. Beleggers lijken enthousiast, want het aandeel stijgt dinsdag voorbeurs bijna 11 procent.

Slotstanden

De S&P 500 steeg maandag 0,1 procent bij een recordstand van 4.701,70 punten, de Dow Jones index won 0,3 procent tot 36.432,22 punten en de Nasdaq eindigde 0,1 procent hoger op een nieuwe all time high van 15.982,36 punten.