Europese beurzen licht hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag licht hoger na de kleine winst op Wall Street van maandag en in afwachting van Amerikaanse inflatiedata.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur een plus van 0,1 procent op 483,50 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,2 procent naar 16.074,20 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van eveneens 0,2 procent met een stand van 7.063,39punten. De Britse FTSE steeg dinsdag 0,1 procent naar 7.309,62 punten.

De positieve stemming op Wall Street werd richting het einde van de handelsdag wel wat gedrukt door uitspraken van de Federal Reserve, aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets dinsdag. De centrale bank waarschuwde dat de prijzen van risicovolle beleggingen kwetsbaar zijn voor een significante correctie. De Fed noemt een verslechtering van de coronacrisis nog steeds als één van de grootste risico's voor het financiële systeem.

De Duitse export daalde in september weliswaar in mindere mate dan in augustus op maandbasis, maar met een min van 0,7 procent viel de daling hoger uit dan de verwachte afname van 0,5 procent.

De Duitse ZEW-index over november steeg tegen de verwachting in. De verwachtingsindex kwam over deze maand uit op 31,7 tegen 22,3 in oktober, terwijl er een daling naar 20,0 was voorzien.



De Amerikaanse producentenprijzen komen naar verwachting op maandbasis 0,6 procent hoger uit, tegen 0,5 procent in september. Zonder de effecten van voedsel- en energieprijzen wordt een stijging op maandbasis verwacht van 0,5 procent tegen 0,2 procent een maand eerder.

Er zijn vandaag twee sprekers van formaat: de voorzitter van de Federal Reserve Jerome Powell en van de Fed van Minneapolis Neel Kashkari.

Olie noteerde dinsdag hoger. Een december-future West Texas Intermediate noteerde 0,5 procent in het groen op 82,30 dollar, terwijl voor een december-future Brent 83,77 dollar werd betaald, een stijging van 0,4 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1592. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1594 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,1591 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Bayer heeft in het derde kwartaal van dit jaar de resultaten zien aantrekken en trok de outlook voor heel 2021 verder op. Het aandeel noteerde 2,6 procent hoger in koers.

Carrefour zet de komende jaren flink in op e-commerce door de investeringen sterk op te voeren. De koers van het aandeel Carrefour noteerde 1,2 procent hoger.

In Parijs liep de koers van het aandeel Worldline 3,7 procent en van Hermès International 2,3 procent terug. Winst was er hier voor 28 aandelen onder aanvoering van het aandeel Kering, dat 1,9 procent in koers steeg.

In Frankfurt noteerde eveneens de meerderheid van de hoofdaandelen in de plus, met hier het aandeel Continental dat 3,7 procent hoger werd gezet. Verlies was er voor de aandelen Fresenius Medical en Fresenius SE & Co, waar in beide gevallen 2,8 procent van de koers af ging. Het aandeel Munich Re volgde met een koersverlies van 2,5 procent.

De koers van het aandeel Associated British Food won in Londen 7,0 procent. De cijfers die ABF vanochtend presenteerde waren iets beter dan verwacht.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag vermoedelijk een vrijwel onveranderde opening tegemoet.

De S&P 500 steeg maandag 0,1 procent bij een recordstand van 4.701,70 punten, de Dow Jones index won 0,3 procent tot 36.432,22 punten en de Nasdaq eindigde 0,1 procent hoger op een nieuwe all time high van 15.982,36 punten.